Efkan Şeşen’den yıllar sonra yeni albüm: BEST OF

Müzisyen Efkan Şeşen, uzun bir aradan sonra çıkardığı yeni albümü BEST OF ile müzik severlerin karşısına çıktı.
Şeşen, 3 yıldır Hollanda’da Sesen Muziekproductie etiketiyle yürüttüğü çalışmalarına önce eski katalog albümlerini dijital platformlarda ulaşılabilir hale getirerek başladı. Şeşen, geçmişte ürettiği şarkılarını yeniden yorumladı. BEST OF adlı yeni albüm 31 şarkıdan oluşuyor: https://orcd.co/efkansesenbestof
Efkan Şeşen, yeni albümünde Codarts Rotterdam’da jazz trompet öğrencisi olan oğlu Sinan Şeşen ile birlikte çalıştı.
Albüme Mehmet Polat, Önder Tunç, Murat Çorak, Bülent Ay, Ertan Tekin, Ayhan Kökoğlu gibi müzisyenler de katkılarını sundu.