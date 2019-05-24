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24.05.2019
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Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Ünlü futbolcu Maradona'nın eski sevgilisine olan borcundan ötürü tutuklandığı ortaya çıktı. Maradona'nın 13 Haziran'da mahkemeye çıkması bekleniyor.

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Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona’nın eski sevgilisine olan 5 milyon euro’luk borcundan ötürü tutuklandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açtı.

Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika’dan ülkesi Arjantin’e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.

Maradona’nın eski partnerine 5 milyon euro’luk borcu olması nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Tarafların 13 Haziran’da mahkemeye çıkacağı belirtildi.

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