Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona’nın eski sevgilisine olan 5 milyon euro’luk borcundan ötürü tutuklandığı duyuruldu.

Geçtiğimiz aralık ayında ayrıldığı 6 yıllık sevgilisi Rocio Oliva, efsane futbolcu için maddi tazminat davası açtı.

Maradona, menajeri olduğu kulüp Dorados de Sinaloa için Meksika’dan ülkesi Arjantin’e dönerken havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı.

Maradona’nın eski partnerine 5 milyon euro’luk borcu olması nedeniyle tutuklandığı belirtildi.

Tarafların 13 Haziran’da mahkemeye çıkacağı belirtildi.