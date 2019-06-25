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26.06.2019
Anasayfa SPOR Efsane stat tarih oluyor

Efsane stat tarih oluyor

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1926 yılında İtalya’nın Milano şehrinde inşa edilen San Siro-Giuseppe Meazza Stadyumu, Milan ve Inter Milan’ın ortaklaşa aldığı karar sonucu yıkılacak. Milan Başkanı Paolo Scaroni’nin yaptığı açıklamada; “Eski stadyuma yakın bir yere yeni bir stadyum yapıyoruz. San Siro yıkılacak ve onun yerinde yeni bir yapı yer alacak” ifadeleriyle efsane stadyuma veda edileceğini belirtti.

630 milyon Euro’ya mal olacak proje kapsamında Milan ve Inter Milan kulüplerinin 2022-23 sezonu maçlarını 80.000 kişi kapasiteli yeni stadyumlarında oynaması bekleniyor. Yeni stadyumun, Milan ve Inter Milan’ın maçlarının yanı sıra konserlere ve çeşitli eğlence deneyimlerine yönelik bir yapıya uygun tasarlanacağı dile getiriliyor. İnşaatına 1925 yılında başlanan San Siro Stadyumu 1926 yılında kullanıma açıldı. Stadyum, 1937 yılından itibaren Milan ve Inter Milan tarafından ortaklaşa kullanılmasından sonra Giuseppe Meazza adını da aldı.

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