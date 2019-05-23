Ege Üniversitesi’nde ‘millet bahçesi’ne tepki: “Talana karşı çıkacağız”

ŞEBNEM SUBAŞI

İzmir’e Sahip Çık Platformu, Ege Üniversitesi’nde millet bahçesi yapılmasına dair yürütülen çalışmaları protesto için bugün bir basın açıklaması yaptı.

Ege Üniversitesi ana girişinde düzenlenen toplantıda konuşan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, millet bahçesinin Ege Üniversitesi’nin sosyal tesislerinin bulunduğu 545 dönümlük bölümünde yapılacağının anlaşıldığını belirterek, “Bu alanda üniversitenin konukevi, güneş enerjisi enstitüsü ve personel lojmanları bulunmakta olup, arazinin büyük bir kısmı, 290 dönümlük fıstıkçamı koruluğu ve zeytin ağaçları ile çevrilidir” dedi.

Millet bahçelerinin, kentlerin akciğerlerini oluşturan yetişmiş ormanlık alanlarda değil, kente yeni yeşil alanlar kazandırılması gözetilerek çıplak arazilerde yapılmasının daha uygun olacağını dile getiren Kocaer, Ege Üniversitesi Ormanı’na ve Ege Üniversitesi yerleşke alanına sahip çıkmakta kararlı olduklarını ifade etti.

MİLLET BAHÇESİ DEĞİL, RANT SAHASI

Öte yandan BirGün’e konuşan Ege Üniversitesi öğrencileri millet bahçelerinin rant sahası olduğunu dile getirdi.

Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Anıl Hasan Urhan, “Okulumuzda yapılmak istenen bu oluşumun AKP’nin rant ve kirli siyasetinin parçası olduğunu biliyoruz. Bu yolla okulumuz üzerinden hem rant kazanıp hem de okuldaki siyasal meşruiyetlerini artırmaya çalışacaklar, tüm bunların farkındayız. Ege Üniversitesi, öğrencisiyle, akademisyeniyle ve çalışanıyla gerici AKP politikalarına boyun eğmeyecek, bu talana sonuna kadar karşı koyacaktır” dedi.

Kimya bölümü öğrencisi Ozan Ekiz de, “Okulumuzda derslik, laboratuvar gibi derslerimizi doğrudan etkileyen ekipman ve materyal eksikliği var. Bunları çokça iletmemize rağmen bize bir dönüş yapılmıyor, olan dönüşler ise maddiyat yetersizliği olarak gösteriliyor. Madem böyle bir maddiyat yetersizliği var, bu millet bahçesi de nereden çıktı? Bu millet bahçesinin işlevi ne olacak, hâlihazırda kamuya açık olan bu ormanlık arazinin ayrıca ne yapılacak olmasına hiçbir anlam veremiyorum” şeklinde konuştu.

“AKP’NİN RANTÇI ZİHNİYETİNİN DEVAMI”

Hemşirelik bölümü öğrencisi İlksu Gol ise, “Bugün okulumuzun korusuna yapılmak istenen millet bahçesi AKP’nin rantçı zihniyetinin bir devamıdır. Bugün bir seçim propagandası üzerinden her zaman yaptığı gibi doğayı katletmeye devam etmektedirler. Biz öğrenciler olarak üniversitelerimizin AKP’nin arka bahçesi olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer şu sorulara da yanıt beklediklerini söyledi:

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlandığı söylenen söz konusu Ege Üniversitesi Master Planı ve Bakanlıkla bu bağlamda imzalanan protokolün içeriği nedir?

2. Bu protokol kapsamında şu anda kullanılmadığı gerekçesiyle ele alınıp değerlendirileceği söylenen kampüs arazileri nereleridir ve bunlar ne şekilde değerlendirilecektir? (satış, uzun süreli kiralama vb.)

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kentin başka bir bölgesine taşınacak mı? Taşınacaksa nereye taşınması ve mevcut tıp fakültesi alanının ne amaçla kullanılması planlanıyor?

4. Millet Bahçesi için önerilen yere dair imar planı değişikliği planlanmakta mıdır?” sorularına yanıt beklediklerini dile getirdi.