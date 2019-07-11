Egemen Bağış’tan Babacan yorumu: İsteyen parti kurar, isteyen turşu

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bağış, “İsteyen parti, isteyen turşu kurar” dedi.

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, geçen günlerde AKP üyeliğinden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak konuştu.

Diriliş Postası’nda yer alan habere göre Bağış, “Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İsteyen parti kurar, isteyen turşu” dedi.

Diriliş Postası muhabiri @sabriisbilen kardeşimiz yorum istedi. Yaptık:



Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. İstiyen parti kurar, isteyen turşu. https://t.co/qADF8bxHZv — Egemen BAĞIŞ (@EgemenBagis) July 10, 2019

NE OLMUŞTU?

Babacan, partiye olan aidiyet duygusunu kaybettiğini belirterek AKP Kurucular Kurulu Üyeliği’nden istifa etmişti. Babacan, konuya dair yaptığı açıklamada yeni çalışmalara hız kazandırmak gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise şu tepkiyi göstermişti:

“Ben Ali Bey’in kendisine de söyledim; “Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz” dedim. Şunu da söyledim, “Fazla da geç kalmayın” dedim. Bizim dava arkadaşlığımızda bir şey var. Dava terk edilmez. Burada sonuna kadar hizmet söz konusudur.”