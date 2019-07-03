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03.07.2019
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Ege’nin iki yakası buluştu

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Ege’de Dikili ve Midilli arası gemi seferleri başladı. Dikili Limanı’na gelen ilk sefere Yunan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Midilli’den gelen ilk kafileyi de Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz karşıladı.  

İlk sefer olarak Midilli’den gelen 410 kişilik turist kafilesini limanda karşılayan Başkan Adil Kırgöz, ziyaretçilere yakın ilgi gösterdi. İki yaka arasındaki dostluğu pekiştirmek adına seferlere çok önem verdiğini söyleyen Dikili Belediye Başkan Kırgöz,”Kent turizmi ve ekonomisini canlandırmak adına komşumuz Midilli ile ilk gemi seferini gerçekleştirdik. Karşı yakadan gelen değerli dostlarımıza hoş geldiniz dedik. Beklediğimiz ve özlediğimiz güzel dostluk köprüsünü bir kez daha kurduk,” dedi.

SEFERLER İKİ YÖNLÜ OLACAK

Feribot seferlerinin ilk olarak Midilli-Dikili-Midilli olarak başladığını kaydeden Başkan Kırgöz, “Seferlerimiz her hafta Salı günleri Midilli’den sabah saat 09.00’da geliş, aynı gün akşam saat 18.00’de dönüş olarak başladı. Sıra Dikili’den Midilli’ye gerçekleşecek seferlere geldi. En kısa sürede bu seferleri de başlatarak iki yakayı tam anlamıyla bir araya getirmeyi amaçlıyoruz,” diye konuştu.

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