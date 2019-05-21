Ege’nin iki yakası festivalde buluşacak

Karşıyaka Belediyesi, Ege’nin iki yakası arasındaki dostluğu güçlendirmek amacıyla Sakız Adası’ndan gelen konukları ağırladı. Her alanda işbirliğine hazır olduklarını ve ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ziyarette ‘Ege Adaları Festivali’ düzenlemeyi planladıklarını da söyledi.

Sakız Heyeti’ni konuk etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette festival müjdesi de verdi. Ekim ayında Bozcaada’nın da dahil olacağı ‘Ege Adaları Festivali’ düzenlemeyi planladıklarını anlatan Tugay, şöyle devam etti: “Sakız, Samos ve Midilli’yi kendi şehirlerimiz gibi hissediyoruz. Bizler yakın mesafede aynı havayı soluyan, aynı denizin balıklarını yiyen insanlarız. Aynı kültürü paylaşıyoruz. Bizler de adalardan daha çok ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaret kendimizi tanıtmak için de bir fırsat olacak. Beraber pek çok proje yapacağız”

Karşıyakalıların Sakız ve diğer adalarla ilgili güzel anıları olduğunu söyleyen Tugay “Adalar’da yaşayanların da buralarda güzel anıları olmalı diye düşünüyorum” dedi. Tugay Sakız ve diğer adalardan daha çok misafir gelmesi için çalışmaları gerektiğini vurlayarak şu ifadeleri kullandı: “Sadece kültürel ve turistik değil, ticari alışveriş için de işbirliği içinde olursak bu buluşmaların daha verimli olacağına inanıyorum. Ekim ayında yapacağımız Ege Adaları Festivali, iki yakanın daha fazla şey paylaşmasını sağlayacak. Bu konuda Sakız Adası’nın da desteğini bekliyoruz. Her şeyin çok güzel olmaması için hiçbir neden yok. Biz üzerimize düşeni yapacağız.”

Dimitris Kytrilakis ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay.

‘TURİZMDE ORTAK HAREKET EDİLMELİ’

İzmir’i evi gibi gördüğünü belirten Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Dimitris Kytrilakis de her alanda işbirliğine hazır olduklarını belirterek, “Başkan Tugay söylemek istediklerimi söyledi. Sizlere karşı hissettiklerimizin, sizlerin de bize hissettikleriyle aynı olduğuna inanıyorum. 3-4 yıl önce bir slogan belirlemiştik. Ege Denizi bizi birleştiriyor. Ege Denizi iki tarafı besliyor. Turizmde ortak paket girişimleri oldu. Anlayışımız bir destinasyon iki ülke olmalı. Her alanda sizlerle çalışmaya hazırız” dedi.

Sakız Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Rena Damigiou ise Başkan Tugay’a, “Sakız’la ilgili sözleriniz bizler için onurdur” diyerek teşekkür etti.