Ege’nin kirazları Asya’ya gidiyor

AYCAN KARADAĞ

Yaş meyve sebze ihracatçılarına destek amaçlı çalışmalar yaptı. Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi’nde sona gelindi. Hava kargonun kullanımını artıran, Uzakdoğu pazarına girmenin yolunu açan, ters iklimdeki ülkelerle iş birliği yaparak ihracat sezonunu 12 aya çıkaran proje sektörün ufkunu açtı.

Bu projenin sektörün ufkunu açtığını vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için Uzakdoğu pazarına ihracatımızı arttırma konusunda sektörde ciddi bir bilinçlenme oluştuğunu söyledi.

İHRACAT KATLANARAK ARTACAK

Türkiye’nin taze kiraz ve üzüm üretiminde dünya lideri olmasına karşın ihracatta geride kaldığına dikkat çeken Uçak, “Şili’ye yapılan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti, taze meyve sebze ihracatında hava kargonun önemini ortaya koydu. Biz de hava kargoya ağırlık verdik ve bu sayede Uzakdoğu pazarına odaklandık. Önümüzdeki dönemde bu proje sayesinde Uzakdoğu’ya ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise “Şili’nin hava ve deniz kargoyu efektif kullandığını gördük. Biz deniz aşırı ülkelere mal satacaksak hava ve deniz kargosunu geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Malezya ve Vietnam’a yaptığımız ziyaret ise pazarlama ilgili bir ziyaretti. Çok yakın zamanda Vietnam’a da sebze meyve ulaştıracağız” diye konuştu.

3 KATI SATABİLİRİZ

Son ziyaretlerini Çin’e yaptıklarını ekleyen Balık, “Bütün bu ülkelere sattığımız ürünün 3 katını Çin’e satabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünya Tarım Örgütü’nün (FAO) kayıtlarına göre ülkemizde 650 bin ton kiraz üretildiğini açıklayan Balık, “Geçen sene ihracatımız 76 bin 600 kilo. Bunun karşılığında 162 bin dolar ülkeye döviz getirmiş. Biz Çin’e ihracata başlarsak, ihracatta dünya birincisi olacağız” diye konuştu.

Sezonu uzatmak istediklerini belirten Balık, “16 günlük soğuk uygulamayla ilgili protokolümüz var, o protokol çerçevesinde ihracat yapabiliyoruz. Yeni protokol ile Çin’e 3-5 bin ton ürün satacağımızı düşünüyorum” dedi.