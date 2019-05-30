23.1 C
Istanbul
30.05.2019
Anasayfa GÜNCEL Ege’nin kirazları Asya’ya gidiyor

Ege’nin kirazları Asya’ya gidiyor

Kiraz ve üzüm ürünlerinde ihracatı artırmak için yürütülen Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Artırılması Projesi’nde sona gelindi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Uçak, sürdürülebilir ihracat konusunda bilinç oluştuğunu söyledi

birgun.net birgun.net

AYCAN KARADAĞ

Yaş meyve sebze ihracatçılarına destek amaçlı çalışmalar yaptı. Taze Kiraz ve Üzüm Ürünlerinde Uluslararası Rekabetçiliğin Arttırılması Projesi’nde sona gelindi. Hava kargonun kullanımını artıran, Uzakdoğu pazarına girmenin yolunu açan, ters iklimdeki ülkelerle iş birliği yaparak ihracat sezonunu 12 aya çıkaran proje sektörün ufkunu açtı.

Bu projenin sektörün ufkunu açtığını vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, sürdürülebilir ve katma değerli ihracat için Uzakdoğu pazarına ihracatımızı arttırma konusunda sektörde ciddi bir bilinçlenme oluştuğunu söyledi.

İHRACAT KATLANARAK ARTACAK

Türkiye’nin taze kiraz ve üzüm üretiminde dünya lideri olmasına karşın ihracatta geride kaldığına dikkat çeken Uçak, “Şili’ye yapılan Yurt Dışı Pazarlama Faaliyeti, taze meyve sebze ihracatında hava kargonun önemini ortaya koydu. Biz de hava kargoya ağırlık verdik ve bu sayede Uzakdoğu pazarına odaklandık. Önümüzdeki dönemde bu proje sayesinde Uzakdoğu’ya ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz” dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise “Şili’nin hava ve deniz kargoyu efektif kullandığını gördük. Biz deniz aşırı ülkelere mal satacaksak hava ve deniz kargosunu geliştirmemiz gerektiğini öğrendik. Malezya ve Vietnam’a yaptığımız ziyaret ise pazarlama ilgili bir ziyaretti. Çok yakın zamanda Vietnam’a da sebze meyve ulaştıracağız” diye konuştu.

3 KATI SATABİLİRİZ

Son ziyaretlerini Çin’e yaptıklarını ekleyen Balık, “Bütün bu ülkelere sattığımız ürünün 3 katını Çin’e satabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünya Tarım Örgütü’nün (FAO) kayıtlarına göre ülkemizde 650 bin ton kiraz üretildiğini açıklayan Balık, “Geçen sene ihracatımız 76 bin 600 kilo. Bunun karşılığında 162 bin dolar ülkeye döviz getirmiş. Biz Çin’e ihracata başlarsak, ihracatta dünya birincisi olacağız” diye konuştu.

Sezonu uzatmak istediklerini belirten Balık, “16 günlük soğuk uygulamayla ilgili protokolümüz var, o protokol çerçevesinde ihracat yapabiliyoruz. Yeni protokol ile Çin’e 3-5 bin ton ürün satacağımızı düşünüyorum” dedi.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,251AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İftarda Tayyip Erdoğan isimli gençle buluşan İmamoğlu: Yarın Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdi derler

birgun.net -
Halkın oylarıyla seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftar için...
Devamını Oku

Ege’nin kirazları Asya’ya gidiyor

birgun.net -
AYCAN KARADAĞYaş meyve sebze ihracatçılarına destek amaçlı...
Devamını Oku

15 Temmuz darbe girişimine katılan pilotlara ağırlaştırılmış müebbet

birgun.net -
15 Temmuz darbe girişiminde MİT, Genelkurmay, Emniyet, Türksat ve Ak Saray'ı bombalayan...
Devamını Oku

CHP, basın kartı sorununu Meclis’e taşıdı: Kaos giderilsin

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, bugüne kadar sürekli...
Devamını Oku

Manyas Kuş Gölü’ne zehir akıyor!

birgun.net -
Balıkesir’deki Eğridere kirlilik sebebiyle tehlike saçıyor. Biyogaz dönüşüm şirketinin atıklarıyla kirletilen derede...
Devamını Oku

Soylu’dan İmamoğlu’na: Allah’tan Büyükşehir Belediye Başkanı değil, olsa bizi vizeyle sokacak buraya

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı...
Devamını Oku

Hayaller gerçek oldu

birgun.net -
KADİR İNCESUAtaşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu kurulduğu 2018’den...
Devamını Oku

Klasik müzik ve Pentagram

Barış Akpolat -
Apocalyptica’nın Metallica şarkılarını çaldığı albümün çıktığı zamanı çok iyi hatırlıyorum 1996’da Fin...
Devamını Oku

Beşiktaş’ta 35 seçim kurulu üyesinin görevi kaldırıldı

birgun.net -
Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu, sandık kurulu başkanı ve memur üyesi olarak görevlendirilen...
Devamını Oku

Netanyahu hükümeti kuramadı: İsrail erken seçime gidiyor

birgun.net -
İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine 17 Eylül'de yeniden...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi