26.2 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Eğirdir Gölü'nde kaybolan AKP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Eğirdir Gölü’nde kaybolan AKP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

birgun.net birgun.net

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü’ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AKP İlçe Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gelendost’un Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisine, dün saat 18.00 sıralarında, ailesi ve arkadaşlarıyla giden Satılmış, oğlu ve damadını da yanına alarak, tekneyle suda açıldı. Teknenin motoru, bir süre sonra durdurulurken Satılmış, yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Tekneden yaklaşık 50 metre uzaklaşan Satılmış’ı kurtarmak isteyen oğlu ile damadı, motoru çalıştırmak istedi; ancak başaramadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istendi. Kıyıdan başka tekneyle göle açılanlar, Satılmış’a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Satılmış, suda gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye Eğirdir Jandarma Komutanlığı bot timi, AFAD, Antalya jandarma su altı arama- kurtarma, İHH ve Gelendost jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen dün Satılmış’ın izine rastlanamadı.

Ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah yeniden başlandı. Botla açılan ekipler, saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış’ın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Satılmış’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,077AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eğirdir Gölü’nde kaybolan AKP yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

birgun.net -
Isparta’nın Gelendost ilçesinde, Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan...
Devamını Oku

Demirören Medya satılıyor mu?

birgun.net -
Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasının üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen...
Devamını Oku

Game Of Thrones yazarı George R.R. Martin, final bölümünü beğenmeyenlere kızdı: Delilik

birgun.net -
Game of Thrones dizisine uyarlanan Buz ve Ateşin Şarkısı (Song of Ice...
Devamını Oku

DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri: Mesele bina değil eğitim

birgun.net -
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Konservatuvar öğrencilerinin,...
Devamını Oku

Bodrum’da yangın

birgun.net -
Bodrum'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve...
Devamını Oku

Öztrak: Türkiye’nin tek adam rejiminden kurtulması şarttır

birgun.net -
CHP Parti Meclisi (PM), 31 Mart ve yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı...
Devamını Oku

Benzine yine zam!

birgun.net -
Seçimlerin ardından bir zam da benzine geldi.
Devamını Oku

Cami kubbesindeki leylekler elektrik akımına kapıldı

birgun.net -
Bingöl'de cami kubbesindeki yuvalarında elektrik akımına kapılan leyleklerden erişkin olan çift yaşamını yitirirken, 5...
Devamını Oku

HDP’den Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyareti

birgun.net -
HDP'li isimler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyareti gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Hong Kong’da eylemciler meclisi bastı

birgun.net -
Hong Kong'da eylemciler yerel idarenin meclisini basarak binayı işgal etti. Hong Kong'un...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi