Eğirdir Gölü’nün sorunları konuşulacaktı: AKP’li belediye yer vermedi halk toplantıyı sokakta yaptı

Kardelen Tatar

Türkiye’nin ikinci en büyük tatlı su gölü olan Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde yaşanan çevre sorunlarını konuşmak isteyen halka, AKP’li Eğirdir Belediyesi yer vermeyince, halk toplantısını sokakta yaptı.

Kuruma, kirlilik, kıyı ihlalleri gibi sorunlarla cebelleşen Eğirdir Gölü, her geçen gün yok olmaya daha da yaklaşıyor. Konuyla ilgili harekete geçmek isteyen Eğirdir halkı, öncelikle bir toplantı yaparak sorunları ve çözüm yollarını konuşmak istedi. Bu sebeple Eğirdir Belediye’yle görüşen yurttaşlara, Belediye toplantı mekanı vermedi. Halk da toplantısını sokakta yaptı.

Gölle ilgili önemli çalışmaları olan emekli akademisyen ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi Erol Kesici’nin de katıldığı toplantıda gölün ekolojik kayıplarının büyük olduğu vurgulandı.

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Gençlerin de katılım gösterdiği toplantıda konuşan Kesici, şunları söyledi: “Bu yıl bol yağışların olmasına rağmen gölün su seviyesinde önemli oranda artış olmadı. Buna rağmen gölden yeni su alımları başladı. Eğirdir Gölü’nü korumak için 40 yıl önce, İçme Suyu Kullanma Yasası çıkarıldı. Eğirdir Gölü Özel Hükümleri de ayrıca konulan devlet onaylı koruma hükümleridir. Bu iki korumaya rağmen göl neden korumuyor?”

‘Eğirdir’in doğal yapısı bozulmuştur ve korunmak zorundadır’ diyen Kesici şöyle devam etti, “Sorunlar ve çözümler belli. Eğirdir Gölü’nün doğal yapısına sürekli müdahale ediliyor. Kıyısına otel inşaatı yapılıyor. Bunlardan vazgeçilmeli. Kanal-arıtma projesi yapılacaktı. ‘Ekonomik’ nelenlerle durdurduklarını söylediler. Bu yapılmalı. Devletin koyduğu yasalar ve koruma hükümleri uygulanmalı. Uygulanması denetlenmeli, ihlal edenler cezalandırılmalı. Gölümüz dünya mirasıdır. Bu mücadeleye herkes destek vermek zorundadır.”