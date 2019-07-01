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01.07.2019
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Eğitim Bakanı Selçuk’tan yaz tatili ‘hediyesi’: İsteyen çocuk tatilde çıraklık yapabilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, isteyen öğrencilerin yaz tatilini çıraklık yaparak geçirebileceğini ‘müjdeledi’. Eğitim Uzmanı Taştan, MEB’in asli görevinin bu olmadığını belirterek, “Çocukların yazı değerlendirebileceği sanat ve spor alanları yaratılmalı” dedi.

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim alanında söz sahibi olmasının önünü birbiri ardında imzalanan işbirliği anlaşmalarıyla açan Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de ‘Mesleği Ustasından Emeği Hayata Öğrenen Çocuklar’ projesi başlattı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından duyurduğu proje kapsamında 8’inci, 9’uncu ve 10’uncu sınıf öğrencilerinin istemeleri durumunda yaz tatilinde çıraklık yapabileceği belirtildi. Selçuk, bunun Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na bağlı işletmelerde olabileceğini kaydetti.

Bakanlığın ilk uygulama için Kırşehir’i pilot il olarak seçtiği, ‘Mesleğini Ustasından Emeği Hayattan Öğrenen Çocuklar’ projesi çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odası ile Sanatkarlar Odası’yla masaya oturuldu. MEB ile meslek odaları arasında imzalanan anlaşmanın yaz tatili boyunca süreceği ve başarılı olması halinde diğer illere de yayılacağı bildirildi. Eğitim uzmanları ise “Bakanlığın çocuk işçiliğini yaygınlaştırmak gibi bir görevi mi var?” diye sordu.

‘SANAT VE SPOR ALANLARI YARATILMALI’

Eğitim Uzmanı Ali Taştan, çocukların belli bir yaştan sonra basit işlerde çalışabileceğini, bunun çocukların sorumluluk bilincine katkı sağlayacağını söylese de MEB’in asli görevinin bu olmadığının altını çizdi. Taştan, projenin emek sömürüsüne yol açabileceği endişesini dile getirerek “MEB, çocuklara oyun oynayacakları, sanat ve sporla ilgilenebilecekleri alanlar yaratmalı” dedi.

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