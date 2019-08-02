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02.08.2019
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Eğitim Bir Sen’li için kadro oyunu oynanıyor

Balıkesir’de şube müdürlüğü atamalarında gerekli şartlara sahip olmayan Eğitim Bir Sen üyesinin vekil olduğu görevini sürdürebilmesi için kadro oyunu oynandı. Açık bulunan kadro kapatılarak tercih yapılması engellendi

İsmail Arı İsmail Arı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetim kadrolarının büyük bölümünü oluşturan Eğitim Bir Sen üyeleri için kadro oyunları oynanıyor.

Balıkesir Karesi İlçe Müdürlüğü’ndeki bir şube müdürlüğüne Eğitim Bir Sen üyesi Mahmut Ali Şahin, gerekli şartlarını sağlamamasına rağmen geçici görevlendirmeyle atandı. 30 Temmuz’da başlayarak 5 Ağustos’ta sona erecek şube müdürleri isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri sırasında MEB sisteminde Mahmut Ali Şahin’in vekaleten atandığı kadro bir başka yöneticinin tercihte bulunmasını engellemek için dolu olarak gösterildi. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de vekaleten yürütülen bu kadronun tercih için açık tutulması gerekirken dolu göründüğünü doğruladı.
Bu arada bakanlık boş yönetici kadrolarını da açıklamadı. Sisteme sadece yer değiştirmek isteyen şube müdürlerinin girebilmesine olanak sağlandı.

TÜM BOŞ KADROLAR AÇIKLANSIN

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, şube müdürlüğü kadrosunun dolu olarak gösterilmesi konusunda şunları söyledi:

“Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet ortamında tüm boş kadroları şeffaf bir şekilde göstermesi, yayınlaması gerekirken ısrarla boş kadrolar bakanlık tarafından açıklanmıyor. Münhal kadroları yayımlamayarak geçici görevlendirilenleri çalıştırmak bakanlık tarafından temel amaç haline getirilmiş durumdadır. Sınav kazanmamış, liyakati olmayan insanların bu kadrolara yerleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Balıkesir Karesi özelinde ortaya çıkan tablo aslında tüm ülkenin tablosudur. Bakanlık münhal kadroları şeffaf bir şekilde açıklamadığı sürece liyakata dayalı yerleştirmeleri takip etmek imkansız hale gelmektedir. Türkiye tarihinde görülmemiş bir şekilde kamuda kadrolaşma hayata geçirilmiş durumdadır. Şube müdürleri özelinde de liyakati esas almayan süreçler sürdürülmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı bir an önce münhal kadroları ilan etmelidir. Liyakati esas almayan bir ülkenin geleceği de olamaz.”

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