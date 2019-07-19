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19.07.2019
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Eğitim emekçileri iş güvencesi istiyor

Eğitim Sen, 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmeleri öncesi taleplerini açıkladı. Taleplerin başında, ücret kayıplarının telafisi ve iş güvencesi geliyor

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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 1 Ağustos’ta başlayacak 5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri öncesi taleplerini açıkladı. Bu taleplerin başında insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve iş güvencesi geliyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer alıyor: “Bugüne kadar insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli-ücretli istihdama son verilmesine, gelir vergisi dilimi adaletsizliğinden ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmedi. Giderek derinleşen kriz, çalışma ve yaşam koşullarımızı daha da ağırlaştırırken, OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler ile yaşanan ağır hak ihlalleri ve hukuksuz ihraçlar, ilk atamalarda kariyer ve liyakat ilkelerini tamamen ortadan kaldıran ve iktidarın elinde ‘Demokles’in kılıcı’ gibi sallanan mülakat ve güvenlik soruşturması gibi düzenlemeler yaşanan sorunları daha da derinleştirdi.

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HER YIL DAHA KÖTÜYE…

Yıllardır geçimlerini büyük ölçüde borçlanarak sürdüren, kredi ve borç batağına saplanan toplumun geniş kesimleri gibi, eğitim ve bilim emekçileri de yaşanan ekonomik krizden fazlasıyla etkileniyor. Eğitim emekçileri gerek çalışma gerekse yaşama koşulları açısından her geçen yıl, bir önceki yılı mumla arıyor.”

Açıklamaya göre, eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik anlamda temel talebi, kayıplarının karşılanması; maaş artışlarında hedeflenen değil, gerçek enflasyonun dikkate alınması. Eğitimciler ayrıca tüm ek ödemelerin temel ücrete dahil edilmesini, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesini, 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını istiyor.

OHAL KHK’leri ile yapılan hukuk dışı ihraçlara ve açığa almalara son verilmesini de talep eden eğitimciler, bu şekilde ihraç edilenlerin derhal görevlerine iade edilmesi, ayrıca yöneticilerin belirlenmesinde liyakatin dikkate alınması; performans değerlendirme, güvencesiz ve esnek çalışma uygulamalarına son verilmesi gerektiğini belirtiyor.

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