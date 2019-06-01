21.4 C
Istanbul
01.06.2019
Anasayfa EĞİTİM Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

birgun.net birgun.net

BERKAY SAĞOL

Eğitim Sen Bergama Şubesi, çocuk istismarına karşı yaptıkları çalışmaların engellediğini belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

Eğitim Sen Bergama İlçe Temsilciği tarafından yapılan basın açıklamasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Çocuk İstismarı’ ile ilgili çalışmalarımızın önünü niçin kesiyor. Bu konuda ‘bilgilendirme istemiyor mu?’ diye soruldu.

Şube temsilcisi Yusuf Gunt tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim yılının başından yana bu olumsuzluklar Bergama İlçe Milli Eğitim’e de yansıdı. Sene başından bu tarafa gerek öğretmenlerin gerek idarecilerin görevlendirilmeleri hakkaniyetten, liyakatten ve adil olmaktan çok uzak biçimde keyfi olarak yürütülüyor” denildi.

“ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI BİLGİLENDİRME İSTENMİYOR MU?”

Sendikaları tarafından yapılan ilkokul çağındaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarına engellendiğini vurgulayan Gunt, “Özellikle son dönemlerde ülkede ve hatta yakın bölgemiz Dikili’de yaşanan okullarda ‘çocuk istismarı’ vakalarına karşı ilkokul çağındaki öğrencilere uyarı ve bilgilendirme amaçlı sendikamızca hazırlanan çalışmamıza, geçen yıl kaymakamlık onayı olduğu halde İlçe Milli Eğitim kulak ardı edip engel olmuştur. Bu yıl sendikamızın tekrar başvurusu üzerine 25 Nisan da yine kaymakamlık tarafından gönderilmesine rağmen bu çalışmaya İlçe Milli Eğitim yine engel olmuştur. Bu durumda ‘çocuk istismarına’ karşı bilgilendirme istenmiyor mu? sorusu akıllara geliyor” ifadelerini kullanıldı.

İlginizi çekebilir:  Kızına istismarla suçlanan baba beraat etti

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,301AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

birgun.net -
BERKAY SAĞOLEğitim Sen Bergama Şubesi, çocuk istismarına...
Devamını Oku

ABD’de silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

birgun.net -
ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Virginia Beach kentinde belediye binasında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını...
Devamını Oku

LGS’nin ikinci oturumu başladı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS)...
Devamını Oku

Almanya’da yalnızlık hissi yaşayanların sayısı artıyor

birgun.net -
Almanya’da yalnızlık hissi çekenlerin sayısı artıyor. 2011-2017 yılları arasında yalnızlıktan şikayetçi olanların...
Devamını Oku

Johnson & Johnson 325 milyon dolarlık tazminata mahkum edildi

birgun.net -
New York Yüksek Mahkemesi, pudralarındaki asbestin yol açtığı akciğer zarı kanserine yakalandığını...
Devamını Oku

Yıldırım: İSPARK’ın zarar etmesi benim de kafama yatmıyor

birgun.net -
Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5'te 'Seçim Özel' programında...
Devamını Oku

NTV ekonomi müdürü Otyam, Albayrak’ın iletişim danışmanı oldu

birgun.net -
NTV'nin ekonomi müdürü Gökay Otyam, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın iletişim...
Devamını Oku

Uçan Süpürge: Kadınlar Vardır

ÖYKÜ ÖZFIRAT -
22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali geçen gün Büyülü Fener’de kapanış...
Devamını Oku

Düzenbazlar: Tatsız bir film

CÜNEYT CEBENOYAN -
25-30 yılda bir aynı filmi görüyoruz. Biri küçük, diğeri büyük üçkağıtçı önce...
Devamını Oku

En büyük kupa sahibini buluyor: Nefesler tutuldu

Eren Tutel -
Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu bugün Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak final ile...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi