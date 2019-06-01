Eğitim Sen: Çocuk istismarına yönelik yaptığımız çalışmalar engelleniyor

BERKAY SAĞOL

Eğitim Sen Bergama Şubesi, çocuk istismarına karşı yaptıkları çalışmaların engellediğini belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tepki gösterdi.

Eğitim Sen Bergama İlçe Temsilciği tarafından yapılan basın açıklamasında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Çocuk İstismarı’ ile ilgili çalışmalarımızın önünü niçin kesiyor. Bu konuda ‘bilgilendirme istemiyor mu?’ diye soruldu.

Şube temsilcisi Yusuf Gunt tarafından yapılan açıklamada, “Eğitim yılının başından yana bu olumsuzluklar Bergama İlçe Milli Eğitim’e de yansıdı. Sene başından bu tarafa gerek öğretmenlerin gerek idarecilerin görevlendirilmeleri hakkaniyetten, liyakatten ve adil olmaktan çok uzak biçimde keyfi olarak yürütülüyor” denildi.

“ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI BİLGİLENDİRME İSTENMİYOR MU?”

Sendikaları tarafından yapılan ilkokul çağındaki öğrencilere bilgilendirme çalışmalarına engellendiğini vurgulayan Gunt, “Özellikle son dönemlerde ülkede ve hatta yakın bölgemiz Dikili’de yaşanan okullarda ‘çocuk istismarı’ vakalarına karşı ilkokul çağındaki öğrencilere uyarı ve bilgilendirme amaçlı sendikamızca hazırlanan çalışmamıza, geçen yıl kaymakamlık onayı olduğu halde İlçe Milli Eğitim kulak ardı edip engel olmuştur. Bu yıl sendikamızın tekrar başvurusu üzerine 25 Nisan da yine kaymakamlık tarafından gönderilmesine rağmen bu çalışmaya İlçe Milli Eğitim yine engel olmuştur. Bu durumda ‘çocuk istismarına’ karşı bilgilendirme istenmiyor mu? sorusu akıllara geliyor” ifadelerini kullanıldı.