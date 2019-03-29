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30.03.2019
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Eğitim Sen Kadın Sekreterliği: Cinsel tacize karşı tarafız

birgun.net birgun.net

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Kadın Sekreterliği, geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İ.K‘nın kadın öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Sendika Kadın Sekreterliği’den Zehra Hekimoğlu tarafından yapılan açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin yayınladığı metinde, “Profesör İ.K. tarafından 2014 senesinden beri birçok arkadaşımız kendisinin sistematik olarak tacizlerine, hakaretlerine ve tehditlerine maruz kalmıştır” ifadelerinin yer aldığı belirtilerek, buna karşılık Üniversitesi yönetiminin 2014 senesinden beri sistematik gerçekleşen tacize karşı herhangi bir açıklamasının olmadığını kaydedildi.

Açıklamanın devamında kadına yönelik şiddetin politik olduğunu söyleyen Hekimoğlu, Eğitim Sen olarak yaşadıkları tacize sessiz kalmayarak adli süreçleri başlatmaya hazırlanan öğrencilerin yanında olduklarını söyledi.

REKTÖRLÜĞE SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Hekimoğlu’nun açıklamasının devamı şu şekilde:

“Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde gerçekleşen benzer bir taciz vakasında tacizi yapanın işletilen disiplin süreci sonucunda Eğitim Sen üyeliğine son verilmiş, taciz karşısında sendikamız son derece net bir tutum almıştır. Başta fakülte dekanlığı ve rektörlük olmak üzere tüm idari mercileri, burada örgütlü tüm sendikaları, sivil toplum örgütlerini taciz karşısında net bir tutum almaya çağırıyoruz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, taciz iddialarına karşı bugüne kadar işlettiği süreçleri kamuoyu ile paylaşmalı, gerekli soruşturmaları başlatmalıdır.              

Üniversitelerde etik kurullar ve cinsel şiddeti takip eden çalışmalar hayata geçirilmeli; cinsel tacize uğrayan kadınların sonrasında da başka çeşitli travmaların içine itilmediği, kadınların beyanını esas alan mekanizmalar oluşturmalı ve bu mekanizmalar ve var olan komisyonlar, kurullar etkili bir şekilde çalıştırılmalıdır.”

CİNSEL TACİZE KARŞI TARAFIZ

Hekimoğlu açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Hep birlikte yaşam alanımızı savunmak, toplumsal cinsiyet eşitliğini öncelikle kendi yaşam alanlarımızda hayata geçirmek için bu süreçte kadınları güçlendirecek her türlü mekanizmayı işleteceğimizi kamuoyuna bildiririz. Cinsel tacize karşı tarafız, taraf olmaya devam edeceğiz. Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi olarak bir kez daha süreci takip edeceğimizi, kadınları güçlendirecek her süreçte yer alacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

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