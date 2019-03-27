Eğitim Sen’den MEB’e “Ensar Vakfı” uyarısı

BERRAK GÜNGÖR

MEB’in çocuk istismarları haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı ile 2017’de imzaladığı işbirliği protokolü kapsamındaki hukuka aykırı iş birliği, Eğitim Sen’in açtığı dava sonucunda netleşen Danıştay kararına rağmen devam ediyor. Eğitim Sen, söz konusu protokolün Danıştay kararı gereğince durdurulması için çağrı yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile çocuk istismarı haberleriyle gündeme gelen Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihinde, 5 yıllığına imzalanan “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü”nün iptali için Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası tarafından açılan davada, Danıştay 8’inci Dairesi söz konusu protokolün yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Danıştay’ın bu kararına rağmen bazı illerde, Valilikler ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Ensar Vakfı, Hizmet Vakfı ve benzeri Vakıflar arasında hala işbirliği yapılarak örgün eğitim kapsamındaki eğitim kurumlarında eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu ve benzeri etkinliklerin yürütüldüğü ortaya çıktı.

BAKANLIK ANAYASAYI TANIMIYOR

İmzalanan protokol ile MEB’in asli görevlerinin, bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi vakıfların eline geçmesine itiraz etmek amacıyla dava açan Eğitim Sen, Danıştay 8’inci dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararına Bakanlığın uyması için çağrıda bulundu. Eğitim Sen adına açıklama yapan Genel Başkan Feray Aytekin Aydoğan, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ‘Türk Milli Eğitiminin Amaçları’ başlıklı 2/1. Maddesi’nde vurgulanan, “Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun laik eğitim” bağlamında, “Bu noktada konusunda hem yetkin olmayan hem de sadece ‘din ve ahlak eğitimi’ ile ‘değerler eğitimi’ konusunu kendisine amaç edinmiş olan kamu kurumu dahi olmayan bir vakfın, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması Anayasal emir olan eğitim ve öğretime dahil edilmesi; Anayasa’ya ve Milli Eğitimin amaçlarına aykırıdır” diye konuştu.

DANIŞTAY KARARI UYGULANMALI

Danıştay 8’inci Dairesi tarafından verilen “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü”nün yürütmesinin durdurulması kararının uygulanması için çağrıda bulunan Aydoğan, “Bu kurallardan da kolayca anlaşılacağı üzere, idari yargı kararlarının uygulanmaması, değişik yaptırımların uygulanmasını gerektiren bir eylemdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın da her idari organ gibi, Anayasal ilke ve kurallar doğrultusunda yargı kararına saygılı olmasını ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmesini bekliyoruz. Bakanlığın, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceği ve benzer uygulamaları yapan illere müdahale edilerek söz konusu uygulamalara son vereceği ve sonucu hakkında sendikamızı bilgilendireceğini umuyorum” dedi.