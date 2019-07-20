Eğitim sisteminin içler acısı durumu: YKS’de 628 bin 796 öğrenci barajı aşamadı

ÖSYM’nin 2019 YKS verileri, eğitim sisteminin içler acısı durumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, üniversite sınavında 15 bin öğrencinin puanı, yarım net dahi yapamadığı için hesaplanamadı. YKS’nin ilk oturumunda 15 net doğru yanıt veremediği için puan barajının altında kalan aday sayısı ise 628 bin 796 oldu.

Sınavın ikinci oturumuna giren ve dört yıllık lisans bölümlerini tercih etmeye hak kazanan aday sayısı da 484 binde kaldı. Sayısalda, 747 bin 577 öğrenci barajın altında kaldı. Sözelde 862 bin 180 öğrenci barajı geçerken 280 bin 145 öğrenci tercih hakkı kazanamadı. Eşit ağırlıkta puanı hesaplanan 1.4 milyon öğrenciden 612 bini tercih hakkı elde edemedi.

ÖSYM’nin istatistiklerine göre, 2018 YKS’de 511 bin olan 150 puan barajını geçemeyen öğrenci sayısı bu yıl 628 bin 796’ya ulaştı. Yüz binlerce öğrenci, ilk oturumda 150 puana ulaşmak için yapması gereken 10 neti dahi yapamadı.

ELENENLER ARTTI

Sınavın ikinci oturumuna (AYT) 2 milyon 24 bin 549 öğrenci başvursa da 1.8 milyon öğrenci sınava girdi. Sınava giren adaylardan, sayısal puanı lisans bölümlerini tercih etmeye yetenlerin sayısının 484 bin 180 olduğu bildirildi. Lisans bölümleri için yeterli puanı yakalayamayan 747 bin 577 aday, ikinci oturumda elendi.

Sözelde ise 862 bin 180 öğrenci puan barajını geçerken 280 bin 145 öğrenci sistemin dışında kaldı. Eşit ağırlıkta puanı hesaplanan 1.4 milyon öğrenciden 612 bini, tercih yapmak için gerekli puana ulaşamadı. Yabancı dil sınavına giren 113 bin 951 öğrenciden barajı geçecek kadar net yapabilen aday sayısı 75 bin 951 oldu.

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Lise son sınıf öğrencisi 970 bin üniversite adayının yer aldığı ilk oturumun fen bilimlerindeki ortalama net sayısının 2.2 olması dikkati çekti. Öğrenciler, 40 soruluk temel matematik testinde 5, 20 soruluk sosyal bilimlerde 6, 40 soruluk Türkçe testinde de 14 net ortalaması tutturabildi. Öğrencilerin net ortalamaları, sınavın ikinci oturumu olan TYT’de ise iyice düştü. Buna göre, adaylar 24 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı testinde ortalama 5, 10 soruluk Tarih-1 testinde ortalama 2, 6 soruluk Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde ortalama 1 net yapabildi. Öğrencilerin fizik, kimya ve biyolojide testlerindeki net ortalaması ise yalnızca 1 oldu.

MEB VE YÖK SESSİZ KALIYOR

Üniversite sınavında barajı aşamayanların sayısının 2018 yılına göre arttığını vurgulayan Eğitim Uzmanı Pervin Kaplan, “YKS bir lise bitirme sınavı olsaydı, yüz binlerce öğrenci liseden mezun olamayacaktı” dedi. Kaplan, olumsuz tabloya rağmen MEB’in ve YÖK’ün sessiz kaldığına dikkati çekerek “Bu çocuklar MEB’e bağlı okullarda yetişiyorlar. MEB’in, ‘Öğrenciler bu soruları nasıl yapamıyor?’ sorusuna cevap vermesi gerekiyor” diye konuştu.

SİSTEMİN AYNASI

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut ise sınavın sistemin aynası olduğunu söyledi. Erkut “Neyse halın o çıksın falın misali. Kendi yaptığımız sınavlarda bile tel tel dökülüyoruz. Düşünün ki bu kadar düşük ortalamalarla geçilen sınavlarla üniversiteye girenler arasından doktorlar, mühndisler, ekonomistler, öğretmenler çıkacak. Tamamen eğitim sisteminin aynası bu sonuç” ifadelerini kullandı.

SINAV MERKEZLİ EĞİTİM TERK EDİLMELİ

YKS sonuçlarında doğru yanıt ortalamalarının çok düşük olması üzerine Eğitim Sen açıklama yaptı. Eğitim Sen, sonucun Türkiye’de uygulanan yanlış eğitim politikalarına işaret ettiğini belirterek, “Puanların geçen yıla göre yüksek ancak sıralamaların düşük olması yüz binlerce üniversite adayı için adeta hayal kırıklığı yaratmıştır. Sınav merkezli eğitim terk edilmelidir” dedi.

Sınav sisteminin insani olmadığını ve adayların gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla başarı göstermesinin psikolojik baskılarına değinen Eğitim Sen, tercih yapılmasında da zorlanıldığını ifade etti.

SINAV CAN ALDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan ve bu yıl üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenciden biri olan Melis Cılız, sonuçların açıklanmasının ardından hedeflediği puanı alamayınca ailesi ile birlikte yaşadığı 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Haber.sol.org’da yer alan habere göre genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.