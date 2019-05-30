Eğitimci Sündüs Demirdağ Tunçer, uyarılarda bulundu: Uzun sorulardan korkmayın

Öğrencilerin heyecanla bekledikleri Liseye Geçiş Sınav’na (LGS) sayılı günler kaldı. Sınav, 1 Haziran Cumartesi günü 2 oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler, sabah 09.30’da başlayacak sözel oturumda 50, 11.30’da başlayacak sayısal oturumda ise 40, yani toplam 90 soru cevaplayacak.

Öğrencilerin sınav esnasında yapmaları gerekenleri BirGün’e anlatan BİLFEN Okulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, stresten uzak durulmasının altını çizdi.

Tunçer, öğrencilerin sınava sayılı günler kala rutinlerinin dışına çıkmadan geçirmelerini söyleyerek, velilerin heyecanlarını çocuklarına yansıtmaması gerektiğini kaydetti.

Uzun metinli sorulardan korkulmaması gerektiğine dikkat çeken Tunçer, “Soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı anlamına gelebilir, bu nedenle bu sorunun kolay olma ihtimali yüksektir” diye konuştu.

Bir soruyla vakit kaybetmeyin

Tunçer, öğrencilerin yapamadığı sorularda ‘turlama taktiği’ni kullanması gerektiğini ifade ederek şunları anlattı:

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“Öğrencilerin var olan sınav heyecanlarını yatıştırabilmeleri ve zaman kaybetmemeleri için bu taktiği öneriyoruz. Yani öğrenci sınavda yapamadığı bir soruyla karşılaştığında yapamadığı soruyu işaretlemeli, bu sorularda vakit kaybedilmemeli. Sınavın tamamını bitirdikten sonra yapamadığı sorulara mutlaka dönmeli. İki kademeden oluşan sınavın arasında öğrenciler yapamadıkları sorularla ilgili çok da sorgulamaya gitmemeliler. Yanlışlarını değil, doğrularını düşünmeli ve ikinci bölüm için morallerini yüksek tutmalılar.”