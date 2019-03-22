Eğitimde bu hafta

Haber / Yazı:
birgun.net
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BirGün Eğitim Editörü Mustafa Kömüş, eğitimde bu hafta yaşananları özetledi.

✏️ Bilgi üniversitesi satıldı
✏️ İhale var, taşıma yok
✏️ Üniversiteliler makarnaya talim
✏️ Kontenjanlar açıklandı