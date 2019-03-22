Anasayfa BİRGÜN TV BİRGÜN TV Eğitimde bu hafta Haber / Yazı: birgun.net - 22 Mart, 2019 13:09 Twitter Facebook WhatsApp Telegram Print Linkedin BirGün Eğitim Editörü Mustafa Kömüş, eğitimde bu hafta yaşananları özetledi. ✏️ Bilgi üniversitesi satıldı✏️ İhale var, taşıma yok✏️ Üniversiteliler makarnaya talim✏️ Kontenjanlar açıklandı BİZİ TAKİP EDİN360,714BeğenilerBeğen55,851TakipçiTakip Et1,095,882TakipçiTakip Et8,419AbonelerAbone BİRGÜN ÖZEL Döviz gübreyi vurdu ‘gıda krizi çıkabilir’ 22 Mart, 2019 10:04 Kaybetme korkusu 22 Mart, 2019 09:33 Amaç başkalarını da korkutmak 22 Mart, 2019 08:57 ÇHD’li avukatlara verilen ‘savunmasız’ cezaya 39 barodan ortak tepki: Sözün bittiği... 22 Mart, 2019 08:48 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen: Çiftçiye can suyu vereceğiz 22 Mart, 2019 08:22 Eskişehir ritmini bozmak istemiyor 22 Mart, 2019 08:17 ABD’de Trump’ın darbe politikasına tepki büyüyor: Venezuela elçiliğini koruma nöbeti 22 Mart, 2019 08:00 Seçim öncesi taşınmaz satışı 22 Mart, 2019 07:37