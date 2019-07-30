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30.07.2019
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Eğitimde eşitsizlik: Özel liselerin ücretleri 100 bin TL’ye dayandı

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Yüklü miktarda parası olanın iyi eğitim almak için özel okullara kaydolabildiği bu eğitim sistemi içerisinde yer alan liselerin 100 bin TL’lere kadar kayıt ücreti istediği ortaya çıktı.

Buna göre, İstanbul’daki özel liselerin 2019-2020 öğretim yılı eğitim ücretleri 10 bin lirayla 100 bin lira arasında değişiyor. Eğitim ücretlerine servis, kitap, kırtasiye, yemek, forma vb. de eklenince veliler bu yükün altından kalkmakta çok zorlanıyor.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, özel okul ücretlerine ağırlıklı olarak yüzde 15-16 bandında zam yapıldığını belirterek, “Hiç artış yapmayan okullar da var. Yüzde 30 zam yapma hakkını kullanan 3-5 okul da var” dedi. Özel okulların ücretlerini mayıs ayı sonunda ilan etmiş olmaları gerektiğine dikkat çeken Dal, “İlan etmeme nedenleri tahminimce krizin etkisi. Belki bu okullar fiyat artışı bile yapmayacak” diye konuştu.

Özel okulların doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi veren Dal, “Yabancı okulların kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Türk özel okullarının bazıları tamamen doldu, kayıtları kapandı. Bazılarında yüzde 40 boş kontenjan var. Okuldan okula değişiyor” ifadelerini kullandı.

Bazı özel okulların 2019-2020 öğretim yılı ücretleri şöyle:

Amerikan Robert Lisesi: 100 bin TL,

St. Joseph Fransız Lisesi: 68 bin TL

Üsküdar Amerikan Lisesi: 90 bin 380 TL,

Enka Okulları: 83 bin 415 TL (yemek ve KDV dahil),

Mef Okulları: 51 bin 780 TL (KDV hariç),

İstek Okulları: 43 bin 900 TL ile 53 bin TL arasında değişiyor. (KDV hariç),

Terakki Vakfı Okulları: 58 bin 428 TL ile 64 bin 152 TL,

Alman Lisesi: 64 bin TL,

Avusturya Lisesi: 54 bin 500 TL

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