Eğitimde, ‘Paran kadar oku’ dönemi: Özel okullar cep yakıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel öğretime yönelik doğrudan teşvik politikaları ile kontrolsüz büyümelerine olanak sağlanan özel okulların fiyatları her geçen yıl katlanarak artıyor. Bazı özel liselerin bir çocuk için yıllık maliyeti kitap, kırtasiye, kıyafet, servis ve yemek ücretleriyle birlikte neredeyse 100 bin TL’ye ulaşıyor.

Devlet okulları arasındaki eğitim kalitesi eşitsizliğinden yakınan ve çocuğunu özel okula göndermeyi düşünen veliler, “Çocuğumuzu geleceğe iyi hazırlamak için on binlerce lira dökmek zorunda mıyız?” diye soruyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın eğitim alanındaki etkisi, özel okul fiyatlarındaki artışla gözler önüne seriliyor. Ekonomik krizden etkilenen özel okulların büyük bölümünde iflas konuşulurken ticari hayatına devam eden okulların ücretleri ise dudak uçuklatıyor.

Öğretmen maaşlarını dahi ödemekte zorlanan özel eğitim kurumlarının yarısına yakınının kapısına kilit vurması bekleniyor. Krizden en çok etkilenen özel okulların son dönemde mahalle aralarında açılanlar olduğu belirtilirken köklü kurumların da öğrenci bulmakta zorlandığı ifade ediliyor. Sektör temsilcileri dahi, MEB’in özel okulların plansız büyümesini engellemesi gerektiğini düşünüyor.

VELİLER KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

2018 yılında 63 bin TL’ye kadar çıkan bazı özel okulların ücretleri bu yıl 80 bin TL’yi aşıyor. Yüzde 70’i ithal olan kırtasiye pazarındaki fiyatlar da velileri kara kara düşündürüyor. Kur artışıyla birlikte büyük bir ivmeyle artan kırtasiye ücretleriyle birlikte velilerin bir yıllık eğitim masrafı 100 bin TL’ye yaklaşıyor.

Çocuğunu 2018 yılında 37 bin TL’ye İstanbul İstek Okulları’nın ilkokuluna gönderen bir veli bu yıl 43 bin TL ödemek zorunda kalacak. İstek Okulları’nın ortaokul ücretleri ise 48 bin TL olacak. Lise öğrencilerinin dört yıllık eğitim masrafı da 200 bin TL’ye ulaşacak.

Bahçeşehir Okulları’nda 2018 yılında 10 bin TL ile 63 bin TL arasında değişecek fiyatlar bu yıl 85 bin TL’ye kadar çıkacak. TED Rönesans Koleji’nin anaokulu ücretleri 43 bin TL, ilkokul ücretleri 48 bin TL, ortaokul ücretleri 51 bin TL, lise ücretleri ise 53 bin TL olacak.

ENKA Okulları velilerden ilkokul, ortaokul ve lise kademeleri için sırasıyla 77 bin TL, 78 bin TL ve 86 bin TL ücret talep edecek.

Özel okulların 2018 ve 2019’daki ücretleri

Okulların 2018 ve 2019 ücretleri ise şöyle:

İstek Acıbadem Okulları

2018- Anaokulu 23 bin- 25 bin TL + Yemek; İlkokul 32 bin- 37 bin 200 TL; Lise 37 bin- 45 bin TL

2019 – Anaokulu 29 bin 800 TL-31 bin 100 TL; İlkokul 43 bin 900 TL; Ortaokul 48 bin 100 TL; Lise 53 bin TL.

Bahçeşehir Okulları

2018- Kademesine göre 10 bin 150 TL’den 63 bin 250 TL’ye kadar değişen fiyatlar.

2019- Anaokulu 20 bin 534 TL-43 bin 678 TL; İlköğretim 37bin 205 TL-53 bin 523 TL; Ortaokul 39 bin 241 TL-56 bin 701 TL; Lise 55 bin 572 TL-84 bin 902 TL.

TED Rönesans Koleji:

2018- Anaokulu 29 bin 212 TL; İlkokul 35 bin 435 TL; Ortaokul 37 bin 572; Lise 39 bin 900 TL.

2019 Anaokulu 43.182 TL; İlkokul 48.563 TL; Ortaokul 51.085 TL; Lise 53.832 TL.

FMV Işık Okulları:

2018- Anaokulu 30 bin 495 TL’den başlıyor. İlköğretim 36 bin 955 TL ‘den başlayıp 45 bin 268 TL’ye kadar çıkıyor. IB programı uygulanan liselerin ücretleri 45 bin 850 TL ile 52 bin 100 TL arasında. Fen lisesi ücretleri 38 bin 855 TL ile 49 bin 638 TL civarında.

2019- Anaokulu 39.300 TL-52.100 TL; İlkokul 47.600 TL-58.300 TL; Lise 48.700 TL-64.000 TL.

Ata Koleji:

2018- İlkokul 16 bin 850 TL, ortaokul 17 bin 500 TL. Lise ise 19 bin 500 TL. .

2019- İlkokul 21.000 TL; Ortaokul 22.000 TL-23.000 TL; Lise 24.000 TL.

Eyüboğlu Eğitim Kurumları:

2018– Anaokulu yemek dâhil 29.500 TL-34.500 TL aralığında; ilkokul hazırlık 36.750 TL; ilkokul 47.250 TL; ortaokul 48.500 TL; kolej ve fen lisesi hazırlık sınıfları 49.250 TL; fen ve teknoloji lisesi: 43.500 TL

2019 – Anaokulu 36.000 TL – 40.750 TL; İlkokul 55.250 TL; Ortaokul 56.750 TL; Lise 52.500 TL – 57.500 TL.

ENKA Okulları:

2018- Anasınıfı yemek dâhil 58.335 TL; ilkokul 69.420 TL; ortaokul 68.295TL; lise 72.300TL.

2019- Anaokulu 77.244 TL; İlkokul 69.950 -77.244 TL; Ortaokul 69.950 TL-78.809 TL; Lise 83.415 TL-86.760 TL.