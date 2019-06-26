28.1 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa ÖZEL Eğitimdeki eşitsizlik sonuçlara yansıdı

Eğitimdeki eşitsizlik sonuçlara yansıdı

Bir milyondan fazla öğrencinin “nitelikli” liselere girmek için ter döktüğü LGS’nin sonuçları, eğitimdeki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Ailesinin eğitim düzeyi düşük olan öğrenciler ile yüksek olan öğrencilerin sınav puanı arasındaki ortalama fark 130 oldu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Bir milyonu aşkın öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği “nitelikli” liselere girmek için yarıştığı Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçları, eğitimdeki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. MEB’in, LGS’ye ilişkin hazırladığı değerlendirme raporuna göre, eğitim düzeyi yüksek olan ailelerin çocukları sınavdan ortalama 406 puan alırken eğitim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının ortalama sınav puanı 278 oldu.

MEB, LGS’ye giren öğrencilerin akademik performansları ile eğitim düzeyleri arasında ilişkiyi araştırdı. Ailenin eğitim düzeyinin öğrencilerin eğitim ve akademik gelişim açısından önemli kaynaklara ulaşmasını doğrudan etkilediğini belirten Bakanlık, sınava katılan öğrencilerin ailelerinin eğitim düzeyi ile sınav sonuçları arasında ilişki olduğunu belirledi.

PUAN FARKI 130

Eşitsizliği ortaya koyan rapora göre, anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin sınav puan ortalaması 278,89, lisansüstü olan öğrencilerin sınav puan ortalaması ise 406,75 olarak gerçekleşti. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile lisansüstü olan öğrencilerin ortalama sınav puanı arasındaki farkın 127,86 olması dikkati çekti.

İlginizi çekebilir:  Eserinizle övünün sistem sıfır çekti

Babanın eğitim düzeyi ile öğrencinin merkezi sınavdaki başarısı arasındaki ilişkinin de doğru orantılı olduğu bildirildi. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin 271,73 ortalama sınav puanı, baba eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerde 402,10’a yükseldi.

ÖZELLERE AVANTAJ SAĞLADI

LGS’deki soruların boş bırakılma oranları da özellikle yabancı dil eğitimi alanında çalışan eğitimcilerin uyarılarının haklılığını ortaya koydu. Tüm alt testlerde boş bırakılma oranı 2018 yılındaki sınava göre düşerken yabancı dilde yüzde 7’ye yakın yükseldi. Eğitimciler, soruların yapısının ve zorluk derecesinin özel okul öğrencilerine avantaj sağladığını savundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,955AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Erdoğan: Mülteciler meselesini G-20 gündemine taşıyacağız

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya...
Devamını Oku

Notre Dame Katedrali’ndeki yangına ilişkin yeni açıklama

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde nisan ayında çıkan yangının, tarihi yapıdaki...
Devamını Oku

Trump: Bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız

birgun.net -
Fox'un iş-finans kanalına demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri...
Devamını Oku

Camdan düşen bebeği havada yakaladı

birgun.net -
İstanbul Fatih'te 2 yaşındaki Suriyeli bebek ikinci kattaki dairenin penceresinden düştü. Aynı...
Devamını Oku

Mersin’de Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

birgun.net -
Mersin Valiliği, 5’inci Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasakladığını duyurdu....
Devamını Oku

Barış Akademisyeni pasaport kontrolünde gözaltına alındı

birgun.net -
Yurtdışında yaşayan Barış Akademisyeni Baki Tezcan, İstanbul’a gelirken pasaport kontrolünde ifade eksiği...
Devamını Oku

İBB’nin duyuru hesabı gizli hesap olarak değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın yapılacak devir teslim töreni sonrası...
Devamını Oku

“Karadeniz doğal afetlerle boğuşuyor ama ders alan yok”

birgun.net -
Doğu Karadeniz'i son 15 yılda esir alan hidroelektrik santrallerinin (HES) ekolojiye verdiği...
Devamını Oku

İmamoğlu CNN’e konuştu: İlk işim yolsuzluk iddialarını araştırmak

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tartışmalı geçen seçim ve ardından yaşanan...
Devamını Oku

Hikmet Dönmez ve Bağdat Ulusoy, sevenleriyle buluşuyor

birgun.net -
Şair Hikmet Dönmez ve Bağdat Ulusoy, sevenleriyle bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi