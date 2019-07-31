2 bin 284 ‘Cemaat okulu’ kapatıldı: Eğitimi FETÖ’ye teslim etmişler

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, cemaat bağlantısı tespit edildiği için kapatılan okulların sayısını sordu. Ünsal’a yanıt veren Bakan Selçuk, “FETÖ üyesi ya da örgütle ilişkisi bulunanların tespit edilmesi nedeniyle kapatılan okul sayısı 2 bin 284’tür” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un yanıtını BirGün’e değerlendiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, kapatılan okul sayısının iktidarın ortaklık yaptığı cemaat yapılanmasının geldiği devasa boyutları gösterdiğini söyledi. Bu okullarda binlerce öğrencinin cemaat yapılanmasına teslim edildiğini kaydeden Aydoğan, “Üniversitelerin özelleştirilmesi süreci aynı zamanda kamu kaynaklarının cemaatlere, dini yapılara, sermayeye aktarılma süreci olarak hayata geçirildi ve bu süreç farklı dini yapılar, sermaye grupları adıyla sürdürülüyor” dedi.

KAMUSAL EĞİTİM MÜCADELESİ

Binlerce öğrenci ve ailenin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getiren Aydoğan, “Kamusal ve bilimsel eğitimin yok edilme uygulamalarının devam etmesi, geçmişte yaşanılan mağduriyetlerin tekrar yaşanma olasılığını ortaya çıkarıyor. Okul öncesinden üniversiteye kadar kamusal eğitim mücadelesini vermek yaşamsal bir mücadeledir” diye konuştu.