Eğitimi yönetenlerde koordinasyon yok

Yeni lise modelinin açıklanmasının ardından YKS’de bir değişikliğin olup olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken YÖK Başkanı Saraç, bu konuda bir çalışmalarının olmadığını söyledi.

“Üniversite giriş sistemlerinin gökten inmiş kurallar, kanunlar olmadığına” vurgu yapan Saraç, şöyle dedi: “Ama bunların gerekliliklerinin bilimsel olarak ispatlanması ve kamuoyunun da içine sinmesi lazım. Şu an sistem değişikliği gündemimizde yok. Bunun olması için herhangi bir sebep görmüyoruz.”

Bilinmezliklerle dolu

Yükseköğretime giriş sistemlerinin sosyal adalet ve fırsat eşitliğini temin etmesi gerektiğine işaret eden Saraç, şunları söyledi: “Eğitim öğretimin bütününde olduğu gibi yükseköğretimde de ‘piyasa’ şartlarının egemen olmamasını istiyoruz. Eğitim öğretim, ana gövde olarak kamusal bir hizmettir. Bu bağlamda, mezunlarını 4-5 sene sonra göreceğimiz bilinmezliklerle dolu bir sisteme ilişkin bir süreç başlatmamız aklen, bilimsel olarak mümkün değil.”

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Soru işaretleri söz konusu

Konuyla alakalı BirGün’e konuşan Eğitim Yazarı Pervin Kaplan, Saraç’ın açıklamalarının MEB ve YÖK arasındaki koordinasyon eksikliğini gösterdiğini söyledi. Kaplan, “Lise eğitiminin yükseköğretimi desteklemesi gerekiyor. Lisede yapılacak her değişiklik otomatik olarak yükseköğretimi dolayısıyla da üniversite sınavlarını etkilemiş olacak. Birlikte koordineli yürütülmesi gereken bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. YÖK’ün ve MEB’in yetki alanları sınırlandırılmış durumda ama sonuçta ikisi de birbirini etkileyecek kararlar alıyor. Bence birlikte çalışmaları gerekiyor. YÖK Başkanının burada söylediği çok önemli bir cümle var, ‘bilinmezliklerle dolu bir sistem için şimdiden çalışmamız söz konusu değil’ diyor. Sonuçta hepimiz aynı şeyi soruyorduk. Sistem ile ilgili soru işaretleri söz konusu. Öğretmenlerden ders seçimlerine kadar soru işaretleri söz konusu” dedi.

YÖK’e bu konuda hiçbir bilgi verilmediğini aktaran Kaplan “YÖK Başkanı’nın kendisi de aradan bir hafta geçtikten sonra söylüyor. Veliler bana yazıyorlar. Bilinmezliklerle dolu bir sistem için şimdiden bir çalışma yapamayız diyor YÖK başkanı. Veliler de ‘Peki bizim çocuklarımız ne olacak? Bilinmezliklerle dolu bir sisteme giriyorlar’ diye soruyor” ifadelerini kullandı.

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Sınav cennetine yeni sınavlar

YÖK Başkanı hukuk mezunlarına meslek icra sınavı geleceğini de açıkladı. Kaplan bu konuya ilişkin ise şunları ifade etti: “Bugün KPSS yüzünden üniversitelerin son yılı KPSS hazırlık kurslarına dönüşmüş durumda. Öğrenci KPSS’de çıkmayacak dersleri almak istemiyor. Hemen her üniversite sürekli eğitim merkezleri aracılığıyla öğrencilerine yönelik KPSS’ye hazırlık kursları açıyor.

Hukuk başta olmak üzere diğer bölümler için getirilecek yeterlilik sınavının sonucu da böyle olur mu? Buna ‘yok, olmaz’ diyecek çıkmaz. Bu kez de yeterlilik sınavının olduğu bölümler için ‘icra yeterlilik sınavı kursları’ başlayacak. Tıpkı liselerin son sınıflarının artık üniversiteye hazırlıkşekline dönmesi, gibi üniversitelerin son sınıfları da sınavlara hazırlıksınıfları olur. Böylece sınav cennetine yeni sınavlar ekleriz.”