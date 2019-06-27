Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurtdışındaki FETÖ okullarına alternatif olarak kurulan ve “Paralel” Milli Eğitim Bakanlığı gibi çalışan Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon TL aktarılacak. MEB bütçesinin en önemli kalemlerinden tasarruf gerekçesiyle yapılan kesintilere karşın Maarif Vakfı’na aktarılan milyonlarca lira eğitimcilerin tepkisine yol açtı.

YEDİ AYDA 704 MİLYON TL

Eğitim bütçesinden Aralık 2018’de vakfa aktarılan 163 milyon TL ile birlikte Maarif Vakfı’na yedi ayda ödenen toplam tutar 1.2 milyar TL’ye ulaştı. Kuruluş yasasına göre, altı üyeli mütevelli heyetinin dördü Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen vakfın yöneticilerine, “Huzur Hakkı” adı altında ödeme yapılmasına olanak sağlandı. Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yapılan ekstra ödemelerin tutarı ise sır gibi saklandı. Maarif Vakfı, kanunla elde ettiği bağış toplama hakkı ile de 6 milyon 773 bin TL topladı.

“ZİYA SELÇUK HESABINI VERMELİ”

Eğitimci Cansel Güven, eğitimde kaynakların doğru kullanılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. MEB bütçesinin hem yetersiz olduğunu hem de doğru kullanılmadığını anlatan Güven, “Ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren Maarif Vakfı’na 541 milyon TL aktarılmasını bir veli ve akademisyen olarak kınıyorum” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, “FETÖ okullarını bitirmek” amacıyla başlatılan vakıf hareketinin yurt içindeki okulların aleyhine sürdürüldüğünü ifade eden Güven, “ Kolej mantığıyla çalışan, yurtdışındaki okulları finanse eden vakfa para aktarmak, evlere binlerce kilometre uzaklıkta camiler yapmak gibi bir şey. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Maarif Vakfı’na yapılan ödemenin Diyanet bütçesine aktarılan ek ödenekler kadar rahatsızlık yarattığını belirten Güven, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun hesabını vermeli, bu yanlıştan dönülmesini sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

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“KABUL EDİLEMEZ”

CHP Milletvekili Özgür Ceylan da eğitim bütçesinden kısılan paranın Maarif Vakfı’na ayrılmasına tepki gösterdi. Maarif Vakfı’nın, büyük bölümü Gülen yapılanmasından el konulan yurtdışındaki okulları finanse ettiğini anımsatan Ceylan, “Vakfa MEB bütçesinden ayrılan parayla ülkemizdeki devlet okullarının sorunları giderilebilirdi. ‘Tasarruf’ yapıyoruz derken Maarif’e kısa zaman içinde verilen 704 milyon TL kabul edilemez” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise “Devletin varolan kurumları varken son derece geniş yetkilerle tanımlanan bir mütevelli heyeti üzerinden kamu kaynaklarının kullanımının bir heyete devredilmesi kabul edilemez” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Aydoğan, MEB bütçesinin şu anda dahi eğitimin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu belirterek “Geçen eğitim-öğretim yılında eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yarı yarıya azaltılmıştır ve kamusal eğitim devletin sorumluluğundadır. Hükümet temel sorumluluğunu yerine getirme noktasında dahi gereğini yapmazken 541 milyon TL’ lik bütçe hangi bölümden kesilip gönderilecektir?” diye sordu.