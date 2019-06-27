24.3 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa ÖZEL Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

Bakanlık bütçesinden tasarruf gerekçesiyle 2 milyar TL’ye yakın kesinti yapan iktidar, “Paralel Milli Eğitim Bakanlığı” gibi çalışan Maarif Vakfı’na 541 milyon TL ödenek aktardı. Maarif Vakfı’na 2016’dan bugüne MEB bütçesinden aktarılan toplam kaynak 1.2 milyar TL’ye ulaştı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurtdışındaki FETÖ okullarına alternatif olarak kurulan ve “Paralel” Milli Eğitim Bakanlığı gibi çalışan Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 541 milyon TL aktarılacak. MEB bütçesinin en önemli kalemlerinden tasarruf gerekçesiyle yapılan kesintilere karşın Maarif Vakfı’na aktarılan milyonlarca lira eğitimcilerin tepkisine yol açtı.

YEDİ AYDA 704 MİLYON TL

Eğitim bütçesinden Aralık 2018’de vakfa aktarılan 163 milyon TL ile birlikte Maarif Vakfı’na yedi ayda ödenen toplam tutar 1.2 milyar TL’ye ulaştı. Kuruluş yasasına göre, altı üyeli mütevelli heyetinin dördü Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen vakfın yöneticilerine, “Huzur Hakkı” adı altında ödeme yapılmasına olanak sağlandı. Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyelerine yapılan ekstra ödemelerin tutarı ise sır gibi saklandı. Maarif Vakfı, kanunla elde ettiği bağış toplama hakkı ile de 6 milyon 773 bin TL topladı.

“ZİYA SELÇUK HESABINI VERMELİ”

Eğitimci Cansel Güven, eğitimde kaynakların doğru kullanılmasının hayati önem taşıdığını kaydetti. MEB bütçesinin hem yetersiz olduğunu hem de doğru kullanılmadığını anlatan Güven, “Ağırlıklı olarak yurt dışında faaliyet gösteren Maarif Vakfı’na 541 milyon TL aktarılmasını bir veli ve akademisyen olarak kınıyorum” diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, “FETÖ okullarını bitirmek” amacıyla başlatılan vakıf hareketinin yurt içindeki okulların aleyhine sürdürüldüğünü ifade eden Güven, “ Kolej mantığıyla çalışan, yurtdışındaki okulları finanse eden vakfa para aktarmak, evlere binlerce kilometre uzaklıkta camiler yapmak gibi bir şey. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Maarif Vakfı’na yapılan ödemenin Diyanet bütçesine aktarılan ek ödenekler kadar rahatsızlık yarattığını belirten Güven, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun hesabını vermeli, bu yanlıştan dönülmesini sağlamalıdır” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir:  LGS sonuçları açıklandı

“KABUL EDİLEMEZ”

CHP Milletvekili Özgür Ceylan da eğitim bütçesinden kısılan paranın Maarif Vakfı’na ayrılmasına tepki gösterdi. Maarif Vakfı’nın, büyük bölümü Gülen yapılanmasından el konulan yurtdışındaki okulları finanse ettiğini anımsatan Ceylan, “Vakfa MEB bütçesinden ayrılan parayla ülkemizdeki devlet okullarının sorunları giderilebilirdi. ‘Tasarruf’ yapıyoruz derken Maarif’e kısa zaman içinde verilen 704 milyon TL kabul edilemez” dedi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ise “Devletin varolan kurumları varken son derece geniş yetkilerle tanımlanan bir mütevelli heyeti üzerinden kamu kaynaklarının kullanımının bir heyete devredilmesi kabul edilemez” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Aydoğan, MEB bütçesinin şu anda dahi eğitimin ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu belirterek “Geçen eğitim-öğretim yılında eğitim yatırımlarına ayrılan bütçe yarı yarıya azaltılmıştır ve kamusal eğitim devletin sorumluluğundadır. Hükümet temel sorumluluğunu yerine getirme noktasında dahi gereğini yapmazken 541 milyon TL’ lik bütçe hangi bölümden kesilip gönderilecektir?” diye sordu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,959AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Eğitimin bütçesi Maarif’e aktarıldı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yurtdışındaki FETÖ okullarına alternatif olarak kurulan ve...
Devamını Oku

TBMM tatile girmeyecek

birgun.net -
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de...
Devamını Oku

Tiyatro emekçileri işlerini geri istiyor

birgun.net -
Diren KurBelediye-İş Sendikası, Bakırköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nde...
Devamını Oku

Bu salondan adalet çıkmaz

birgun.net -
İstanbul Havalimanı şantiyesindeki insanlık dışı çalışma koşullarına ve iş cinayetlerine karşı gerçekleştirdikleri...
Devamını Oku

Tüpraş işçileri Koç’un kapısına dayandı

birgun.net -
Meral DANYILDIZİzmir Aliağa, Kocaeli İzmit, Batman ve...
Devamını Oku

İran uranyumu artırıyor Rusya INF’den çekiliyor

Diren Deniz Sarı -
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına...
Devamını Oku

Baba ve 11 aylık kızı göç yolunda can verdi

birgun.net -
Yaşadıkları yoksulluk ve imkânsızlar nedeniyle bulundukları coğrafyalardan başka ülkelere göç etmek isteyen...
Devamını Oku

14 ay önceden görmüşler, iyileştirmemişler: Ölümcül taahhüt

birgun.net -
Dilan ESENSakarya Arifiye’de geçen hafta sağanak yağıştan...
Devamını Oku

Ormana taşocağı tehdidi

Uğur Şahin -
İstanbul’un Şile ilçesi, Yaka mevkiinde Mustafa Mangan tarafından yapılması planlanan iki adet...
Devamını Oku

Yasalara aykırı tütün toplantısı

birgun.net -
3 Temmuz’da Dumansız Dünya Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenecek ‘Dumansız İstanbul Diyaloğu’ toplantısına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi