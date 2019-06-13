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13.06.2019
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Ekolojik yıkıma karşı mücadele

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Çevre Mühendisleri Odası’ndan ekolojik yıkıma karşı çağrı. Ekolojik yıkımla mücadele haftasındaki etkinliklerini bayram nedeniyle bu haftaya erteleyen oda, yurttaşları doğa için ses vermeye çağırdı.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi yurttaşlara çağrı yaptı. Çağrıda şöyle denildi: “1-5 Haziran Ekolojik Yıkımla Mücadele haftası, 31 Mayıs 2011’de HES karşıtı mücadelede kaybettiğimiz Metin Lokumcu’nun ve yine 31 Mayıs 2013’te Gezi Parkı için direnenlerin bizlere ilham vermesiyle isim bulmuş haftadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü ise bizler için hiçbir zaman kutlanacak bir gün olmamış, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz ve mücadeleye çağrı yaptığımız gün olmuştur.”

Oda açıklaması şöyle devam etti: “Bu yıl bayram haftasına gelmesi sebebiyle etkinliklerimizi 10-16 Haziran haftasına aldık. Kamuoyunu ekoloji sorunlarıyla ilgili bilgilendirmek, toplumda farkındalık yaratmak ve hep birlikte doğa ve yaşam için mücadele etmenin dinamiklerini oluşturmak adına sizleri de etkinliklerimizde bizlerle birlikte olmaya, doğa için ses vermeye çağırıyoruz. ”

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Sinema da var panel de

• 13 Haziran Saat: 19.30 /Film gösterimi ve söyleşi: Son Nefeste Artvin / Nisa İdil Varan Yer: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

• 15 Haziran / Saat:15.00 /Panel: Çevre ve Adalet/ Katılımcılar: Anayasa Pdofesörü ve BirGün yazarı İbrahim Kaboğlu, Dr. Ümit Şahin, Avukat Bülent Kaçar / Trakya Platformu

• 16 Haziran Saat: 12.30/ Gebze Ballıkayalar/ Kuzey Marmara Otoyolu nedeni ile Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda yaşanacak çevre katliamının boyutlarına ilişkin açıklama.

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