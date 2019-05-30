Ekonomi dahil her şey geriye gidiyor!

Avrupa Birliği Türkiye ile ilgili raporunu açıkladı. Raporda geçmiş yıllarda da olduğu gibi Türkiye’de insan hakları ve demokrasi gibi konularında ciddi bir gerileme olduğu vurgulandı.

Ancak ilk kez ekonomi ve serbest piyasa konusunda endişeler de öne çıkarıldı. AB ilerleme raporunda hem İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hem de ekonomi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda öne çıkan ifadeler şöyle:

• Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki seçimleri yenileme kararı ve Güneydoğu illerindeki belediyelerde ikinci en yüksek oy alan adaylara mazbata verilmesi yönündeki kararlar, hem seçim süreçlerinin meşruluğu ve bütünlüğü , hem de kurumun siyasi baskılardan bağımsızlığı konularında ciddi kaygılar yaratmaktadır. Bu kararlar demokratik seçim süreçlerinin merkezinde olan, halkın iradesinin üstünlüğünü sağlama hedefine karşı çıkmaktadır.

• Türkiye, ekonomi ve parasal politikalar, sermaye hareketliliği ve kamu ihalesi dahil pek çok konuda daha fazla gerileme belirtileri gösterdi.

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• Devlet yardımlarının şeffaflığını sağlamak konusunda hiçbir ilerleme sağlanmadı.

• Ekonomik kurumların bağımsızlığı konusundaki endişeler derinleşti.

• Yargı sistemi konusundaki gerileme daha da ciddi hâl aldı, AB’nin tavsiyeleri kabul edilmedi.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye ile yürütülen müzakere sürecinde hiçbir faslın açılmasının öngörülmediğini ifade etti. Türkiye’de insan hakları ihlallerinin derinleştiğini ve ekonomi dahil birçok alanda ‘geriye gidildiğini’ aktaran Hahn, ‘Türkiye AB’den uzaklaşmaya devam ediyor” ifadesini kullandı. Hahn, Ankara ile yapılan mülteci anlaşmasından memnun olduklarını da kaydetti.

‘Kötü muameleye sessiz kalamayız’

Sunumun hemen ardından Türkiye Raportörü Avrupa Parlamenteri Kata Piri ve Portekizli vekil Ana Gomes’in de aralarında bulunduğu toplam 3 Parlamenter, “Türkiye’deki hapishanelerde hücrede tutulan kadın hakimlere ve Ankara’da kötü muameleye maruz kalan diplomatlar konusunda susmamalıyız” diyerek Avrupa’nın insan hakları değerlerinin bunu gerektirdiğini söyledi.

‘Kabul etmemiz mümkün değil’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara’da yaptığı açıklamada AB’nin ilerleme raporuna “Haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir” sözleriyle tepki gösterdi, “Rapor belli çevrelerin iddialarını yansıtıyor” dedi: “AB çıkarlarına hizmet eden bir ilişkiden yana değiliz. Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi ‘Gülen hareketi’ şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez. Gümrük müzakerelerine başlanmasının siyaseten engellenmesinin kimseye faydası yok.”