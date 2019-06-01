Ekonomi tepe taklak: Yine negatif büyüdük

Günledir beklenen büyüme rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre 2019’un ilk 3 ayında ekonomi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 küçüldü. Böylece 1 yılda nüfusu 1,2 milyon kişi artan Türkiye’de toplam üretilen mal ve hizmetler yüzde 2,6 azaldı. Sektörel olarak incelendiğinde ise yıllardır köpürtülen inşaat sektöründeki küçülme kırmızı alarm verdi. İnşaat sektörü geçen yıla kıyasla yüzde 10,9 oranında küçüldü.

DEVLET HARCAMALARINDA SERT YÜKSELİŞ

Gayrisafi yurtiçi hasıla hesabına kamu harcamaları da dahil ediliyor. Bu sebeple kamu harcamalarındaki artış büyümeyi olumlu yönde etkiliyor. 2019’un ilk çeyrek verilerinde ise kamu harcamalarındaki yüzde 7,2 artışa karşılık ekonominin yüzde 2,6 küçülmesi dikkat çekici bulundu. Bunun dışında büyüme verisini olumlu etkileyen bir değer gösterge de ihracattan geldi. Dolar kurunun değerlenmesiyle yurtdışında kur avantajı yakalayan ihracatçı firmalar ihracatı arttırdı. İhracat hacmi yıllık yüzde 9,5 oranında arttı.

İTHALAT ÇAKILDI İHRACAT ARTTI

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte ithalatta yüzde 28,8’lik bir küçülme kaydedildi. Sadece ithalat daralması düşünüldüğünde bu verinin büyümeye olumlu bir katkısı var gibi görünse de azalan ithalat ülkenin üretimindeki yavaşlamayı gözler önüne seriyor. Türkiye yeni makine teçhizat ve enerji ithalatçısı olduğu için burada görülen ithalat azalması büyümeyi olumsuz etkiliyor.

‘KEMERLERİ BAĞLAYIN TÜNELİN UCUNDA IŞIK YOK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, büyüme verilerinin ülkenin sadece ağır bir kriz içinden geçmekle kalmadığını aynı zamanda yeni yatırımların da askıya alındığını gösterdiğini belirterek, “Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor” dedi.

Erdoğdu, büyüme verilerinin Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 3 civarında daralacağını ortaya koyduğunu kaydederek şunları söyledi:

Geçtiğimiz günlerde açıklanan İSO 500 raporunda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının finansman giderlerinin, kârlarına oranla yüzde 89’a ulaştığı açıklanmıştı. Borca ve faiz ödemelerine çalışan sanayici yeni yatırım yapamıyor. Bu ise Türkiye’yi uzun vadede bir durağanlığa mahkûm edecek.”

Önceki çeyreklerde daralma nedeniyle çeyreklik bazda toparlama sergilemiş gibi duran sektörler de bulunduğunu anlatan Erdoğdu, “Örneğin imalat sanayi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,4’lük artış sergilemiş. Ancak yıllık bazda bakıldığında resim değişiyor. İmalat sanayi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 daralma gösteriyor” diye konuştu.

Öte yandan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “2019 birinci çeyrek büyüme rakamı açıklandı. İç talep ağırlıklı büyüme modelimiz çerçevesinde yüzde 7,2 artan devlet harcamalarına rağmen ekonomi yüzde 2,6 küçülmüştür. Sabit sermaye oluşumu son üç çeyrektir negatif: Kemerleri bağlayın tünelin ucunda ışık yok. Bir süre düşük büyümeye hazır olun”

RAKAMLARLA 2019 İLK ÇEYREKTE TÜRKİYE EKONOMİSİ

3 ayda 82 milyon kişi toplam 914,7 milyar lira gelir elde etti

Üretilen mal ve hizmetler önceki yıla göre yüzde 2,6 azaldı

İnşaattaki azalma yüzde 11,9 olarak gerçekleşti

Devletin tüketim harcamaları yüzde 7,2 arttı

Yurttaşın tüketim harcamaları yüzde 4,7 azaldı

İthalat yüzde 28,8 azaldı

İhracat yüzde 9,5 arttı

Yatırımlar yüzde 13 azaldı