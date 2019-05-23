18.3 C
Istanbul
24.05.2019
Anasayfa DÜNYA "Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor"

“Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bugün ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek" dedi.

birgun.net birgun.net

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Huzistan eyaletinin Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentinin Irak ordusundan kurtarılışının yıl dönümü dolayısıyla başkent Tahran’da düzenlenen törende konuştu.

Irak ile 1980-1988 yıllarında yaptıkları 8 yıllık savaşa değinen Ruhani, “Irak Savaşı’nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek” dedi.

İlginizi çekebilir:  Trump: Meksika yanlış yapıyor, yakın bir zamanda cevap vereceğim

Ekonomik saldırıların askeri hamlelerden daha karmaşık olduğunda dikkati çeken Ruhani, “Düşman, kalbimizde ümitsizliğin yeri olmadığını anlamalıdır. Topraklarımız bombalansa ve bir kere daha şehit, gazi ve esir versek de bağımsızlık hedefinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Ruhani, ABD’nin bir yılı aşkın süredir devam eden ağır yaptırımlarına rağmen halkın boyun eğmediğine işaret ederek, “İran halkı teslim olmayacaktır. Halkımıza çok açık bir şekilde söylüyorum: Bugün dik duruş ve direniş günüdür. Direniş ve sağlam duruşla ABD, İsrail ve bölgedeki gerici yönetimleri yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

9,977AbonelerAbone
- Reklam -

SON HABERLER

Son anketlere göre İmamoğlu 5 puan önde

birgun.net -
CHP’de Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal ederek 23 Haziran’da yenileme kararı aldığı...
Devamını Oku

Theresa May istifasını duyurdu

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May bugün yaptığı açıklamayla istifa edeceğini duyurdu.
Devamını Oku

CHP’li Kaftancıoğlu’ndan dava açıklaması: Tek gündemim İstanbul

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yandaş Sabah'ın duyurduğu...
Devamını Oku

Adalet Bakanı’ndan ‘çözüm süreci’ açıklaması

birgun.net -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, süresiz nafaka ile ilgili ''Süresiz nafaka adil değil,...
Devamını Oku

YSK’nin iptal gerekçelerindendi: Yeni oluşturulan sandık kurullarında da memur olmayanlar var

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Haziran'daki ...
Devamını Oku

Esenyurt Belediyesi’nde intihar girişimi: Evini su basan yurttaş isyan etti

birgun.net -
İstanbul Esenyurt'ta şiddetli yağış nedeniyle evine su bastığı için isyan eden bir...
Devamını Oku

Efsane futbolcu Maradona tutuklandı

birgun.net -
Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona’nın eski sevgilisine olan 5 milyon euro'luk borcundan...
Devamını Oku

İngiltere’de AP seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

birgun.net -
İngiltere'de Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.İngiltere'ye ayrılan 73...
Devamını Oku

İstanbul ve Kocaeli’de şiddetli rüzgar: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

birgun.net -
İstanbul ve Kocaeli'de dün geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve...
Devamını Oku

Google’dan Semiha Berksoy için ‘doodle’

birgun.net -
Arama motoru Google, Semiha Berksoy’u ana sayfasına doodle olarak taşıdı. Opera adına...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi