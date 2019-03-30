“Ekonominin patronu benim” diyen Erdoğan: Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kağıthane mitinginde konuştu. “Ekonominin patronu benim” çıkışını yineleyen Erdoğan konuşmasında, “Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız?” dedi.
Erdoğan, şunları söyledi:
- Ekonomiyi biz yönetiyoruz. Belediye Başkanları mı ekonomiyi yönetecek. Ekonominin patronu şu anda Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak benim. Türkiye’de maalesef bu seçimde Kandil, Pensilvanya değerlendirme yapıyor. Oradan gelen talimatlarla listeler hazırlanıyor. Belediye başkan adayları belediye meclis listeleri buna göre hazırlanıyor.
- Seçimler nedeniyle ülkemize yönelik saldırıların artmasının gayesi büyük güçlü Türkiye’nin yolunu kapatmaktır. Bu ülkede ne patlıcan sıkıntısı ne patates, ne domates sıkıntısı var. Hemen biz tanzim satışları kurduk bir anda fiyatlar düştü mü? Şu anda bunlar gündemde mi? Olay bu kadar basit. Milletimi patlıcan, domates, biberle mi aldatacaksınız? Bu millet ‘Çanakkale geçilmez’ dediği zaman bir tas çorbaya talim etmiştir.”
- IMF’ye borcumuz göreve geldiğimizde 23,5 milyar dolardı. Taksitleri ödedik ve Mayıs 2013’te ilişkimizi bitirdik. Artık bunlarla bir işimiz yok. ABD’den insansız hava aracı almıyoruz. Çünkü artık kendimiz üretiyoruz. Her türlü baskıya boyun eğeceğimizi sanıyorlar. Artık biz O eski Türkiye’ydi. Ne yapsalar boş, bu millete bir daha şehit başbakan Adnan Menderes ve onun acısını yaşatmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
- Seçimden sonra ilk iş Suriye meselesini mümkün olursa masada değil sahada çözeceğiz. Bu milletin ekmeğine aşına işine göz dikenleri asla affetmeyeceğiz. Silahlı terörü bitirmekte ne kadar kararlıysak ekonomik terörü bitirmeye de o kadar kararlıyız.