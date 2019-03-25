9.5 C
Istanbul
25.03.2019
Anasayfa EKONOMİ Ekonomistler uyarıyor: Kriz kötü yönetiliyor dövizde çalkantı artabilir

Ekonomistler uyarıyor: Kriz kötü yönetiliyor dövizde çalkantı artabilir

BDDK ve SPK’nin JP Morgan hakkında soruşturma başlatmasını değerlendiren ekonomistler, krizin kötü yönetilerek derinleştirildiği, bu durumun dövizdeki çalkantıyı artırabileceği uyarısında bulundu

birgun.net birgun.net

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ABD’li yatırım bankası JP Morgan hakkında soruşturma başlatmasını eleştiren ekonomistler, “Dolar/TL kurunun yükselebileceği ve krizin derinleşebileceği” uyarısında bulundu.

BDDK, önceki akşam, “22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve manipülatif içeriği sebebiyle, finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda kurumumuza iletilen yoğun şikâyetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir” açıklaması yapmıştı. SPK de aynı saatlerde yaptığı açıklamada, JP Morgan hakkında inceleme başlattığını duyurmuştu.

Beğenmediğiniz her rapora dava mı açacaksınız?

Ekonomistler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bu gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

İlginizi çekebilir:  Ekonomist Uğur Civelek: Ne yapacaklarını kendileri de bilmiyor, kuru sıkı atıyorlar

Uğur Gürses: Krizi kötü yöneterek de derinleştirebilirsiniz, şimdi yapılan da o. Yatırım bankaları her zaman rapor yazar, her raporda da oran, kur, seviye yazar. JP Morgan da öyle yapmış. Ülkeye döviz getirip bozdururken iyi de sonra kurun yükseleceğini söyleyip döviz alması mı ‘manipülasyon?’ Bu tür soruşturmalar ‘bağcı dövmek’tir. Krizi derinleştirir. İçeride kendi yurttaşınızı ‘dövüp’ yarattığınız tek sesliliğe benzemez yabancı sermayeyi ‘dövmek’…

Mustafa Sönmez: Dünyanın iyice maskarası olmaktır bu. Bu kafayla ne yapacaksınız? Hakkınızda rapor yazan IMF, DB, S&P, Fitch vb. bütün bunların raporlarını beğenmediğiniz için haklarında dava mı açacaksınız? Yapın yapın da Türkiye’de ne menem bir hukuksuzluk rejimi olduğunu sağır sultanlar da duysun.

Atilla Yeşilada: Pazartesi dövizde çalkantı artabilir. Vazgeçin bu bize komplo var sevdasından. Yarın dışarıdan da borçlanamaz hale geleceksiniz.

Refet Gürkaynak: Çekirgenin zıplayamadığı yere geldik. Kötü iktisat politikaları-genel olarak kötü politikalar-elbette kötü iktisadi sonuçlara yol açıyor. Bunları başka, daha kötü politikalarla bir süre için yamamak mümkün ama bu bir yandan da sorunları büyütüyor. Büyüttü ve buraya geldik.

Daha geçen gün yetkili tayin ettiniz

Barış Soydan: BDDK’nin inceleme başlattığı JP Morgan yabancı değil, daha önce birçok kez Türkiye’nin tahvillerini dünyaya ihraç etmişti. En son 9 Ocak’ta Hazine tarafından Türkiye’nin tahvilini ihraç edecek banka olarak seçilmişti.

Cüneyt Akman: Dün soruşturma başlattığınız kurumu, daha geçen gün Türkiye’nin en önemli borçlanma hamlelerinden birinde yetkili tayin etmiştiniz. Madem perhizdesiniz, bu turşuyu yemeyin bence…

- Reklam -

SON HABERLER

Unicorn Store’dan ilk fragman yayınlandı

birgun.net -
Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson, ilk kez yönetmen koltuğunda oturduğu filmi...
Devamını Oku

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

birgun.net -
Bayburt'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği...
Devamını Oku

Malatya’da 4,5 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Devamını Oku

AB, anlaşmasız Brexit hazırlıklarını tamamladı

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), 12 Nisan'da anlaşmasız Brexit'e yönelik ulaşım, finans, eğitim, sosyal...
Devamını Oku

Belediye-İş’ten Tunç Soyer’e destek

BİRGÜN İZMİR -
Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’e desteğini...
Devamını Oku

Rus basını: Rusya, Venezuela’ya 100’den fazla asker gönderdi

birgun.net -
Rusya'nın, askeri nakliye uçağı ile Venezuela'ya 100'den fazla asker ve 35 ton...
Devamını Oku

Doku Sanat Galerisi’nde “Yüzleşme”

birgun.net -
Perincan Yalnızcık’ın 17’nci sergisi “Yüzleşme”, 11 Nisan itibariyle Doku Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle...
Devamını Oku

Ayşenur Arslan gözaltına alınma sürecini anlattı

birgun.net -
Gazetemizin yazarı Ayşenur Arslan, Halk TV'de hazırladığı Medya Mahallesi programında Eskişehir'de gözaltına...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Hürriyet’e: Haddinizi bilin

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
Devamını Oku

Marmaray’da yolcular isyan etti

birgun.net -
Seçim nedeniyle yenileme çalışmaları hızlıca bitirilen ve 2. etabının 12 Mart'ta açıldığı...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi