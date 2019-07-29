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29.07.2019
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Ekonomiyi bilgiden çok dogmalarla yönetiyorlar

Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesini değerlendiren HDP’li İpekyüz, “Ekonomi konusunda ‘bilgi’den çok ‘dogma’larla düşündüğü anlaşılan Cumhurbaşkanı’nın ekonomiye bakışındaki sığlık, toplum tarafından anlaşılacaktır” dedi

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili ve Ekonomi-Politik Masası Çalışmaları Grubu Sözcüsü Necdet İpekyüz, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19.75’e düşürmesini değerlendirdi. İpekyüz, yaptığı açıklamada “Ekonomi konusunda ‘bilgi’den çok ‘dogma’larla düşündüğü anlaşılan Cumhurbaşkanı’nın ekonomiye bakışının bu sığlığı, yılsonuna doğru enflasyonda ve işsizlikte ulaşılma olasılığı yüksek olumsuzluklar yaşandığında toplum tarafından daha iyi anlaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonunda Merkez Bankası politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19.75’e düşürmesinin beklenmeyen bir hamle olmadığını savunan İpekyüz, “Merkez Bankası’nın 40 milyar TL civarındaki yedek akçesi Hazine’ye devredilmiştir. Hazine’nin kaynak sorunu böylece sözde çözülünce, sıra faizlerin indirilmesine gelmiştir ki bu amaçla Merkez Bankası, politika faizini 425 baz puan indirmiştir. Bu adımlar ekonomideki sorunlarımızı çözmeye yetmeyeceği gibi sorunları daha da kalıcılaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

Geçici ve göstermelik adımlarla krizin önüne geçilemeyeceğin altını çizen İpekyüz, HDP olarak ortaya koydukları önerileri şöyle sıraladı:

  • Ülkemizin en önemli yapısal sorunlarından biri gelir dağılımının aşırı bozukluğudur. Bu adımlar gelir dağılımını daha da adaletsiz hale getirecektir.
  • Merkez Bankası’nın kârı ve yedek akçesinin Hazine’ye devredilmeleri nedeniyle parasal genişleme söz konusudur ve bu enflasyon üzerinde negatif etki yaratacaktır.
  • Merkez Bankası’nın faiz indirimi bu parasal genişlemeyi daha da artıracak ve sonunda enflasyonda ipler kopma noktasına gelecektir.
  • Merkez Bankası’nın yeni başkanı Murat Uyar’ın gelir gelmez bu büyüklükte ve Erdoğan’ın açıkça istediği faiz indirimine gitmiş olması, Merkez Bankası başkanının “bağımsızlığı” konusunun daha da tartışmalı olmasına neden olmuştur.

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