Ekrem İmamoğlu İBB’deki israfları anlattı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettikten sonra mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, programda İBB’de yapılan israfları tek tek anlattı.

İmamoğlu, rakibi AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerinde ‘sandık başkanlarının seçmenlerin tipine bakarak AKP’ye oy verecek gibiyse büyükşehir belediye başkanlığı pusulasını vermedikleri’ iddiasına tepki gösterdi. Söz konusu iddiayla ilgili soruları karşısında Yıldırım’ın yüzünde bir mahcubiyet olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Ne yazık ki o 7 insan hakkımı yedi” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimlerden 17 gün geçmesine karşın gerekçeli kararını açıklamamasına ilişkin olarak da konuşan İmamoğlu, “YSK’nın elinde gerekçe yok” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Binali Yıldırım’ın ‘sandık başkanlarının seçmenlerin AKP’ye oy verecek gibiyse büyükşehir belediye başkanlığı pusulasını vermedikleri’ iddiasına) Tartışmanın boyutu şöyle; bunu herhangi birisi söyleyebilir, karşısındakini kızdırmak için söyleyebilir. Ama bu ülkede önemli mevkilere gelmiş bir insanın ciddi bir vurguymuş gibi bunu anlatması çok enteresan bir şey. Üzücü olan şu; bunu gerçekten büyük mevkilerde var olmuş bir insan ciddi bir vurguymuş gibi, sıfatına bakarak oy pusulası veriyor, vermiyor tezinden yola çıkarak bütün bu usulsüzlüğü kendilerine göre bir gerekçenin varlığını ispat açısından böyle bir vakayı anlatıyor ve bunu topluma anlatıyor. Soruyu sorduktan sonraki Sayın Yıldırım’ın bir yüz hatlarına bakın kayıtlardaki. Yüzünde bir mahcubiyet var.

Biz ne yaptık ıslak imzalı tutanakları üzerinden süreci ve hakkımızı koruduk. Ama hakkımızı YSK gasp etti, hesaba katmamışız.

İstanbul’un gündemi bizim için israf ve tasarruf. Tasarruf dönemi başlayacak bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye’nin ekonomik düzenine katkı sunacak iki kavram olmalı. Özellikle Türkiye içinde ana manşet konusu bunlar olacak.

(YSK’nın gerekçeli kararının gecikmesi) Tam 17 gün. 6 Mayıs’tan bu güne geçen 17 günde gerekçeli kararın yazılmamasının sebebi; ellerinde gerekçe olmamasıdır. Bilmiyorum manşetiniz var diye girmek istemiyorum ama bakın YSK bir karar aldı, 2123 sandıkta kamu görevlisi olmadığından dolayı süreci iptal ettiğini duyurdu. O günden bu güne 17 gün geçti gerekçeli karar yok, 17 gündür o sandıklardaki insanları zan altında bırakıyorlar. Bu insanlar 24 Haziran’da vardı, 16 Nisan’da vardı. İlk defa olan bir şey değildi. O insanları yanıma alıp, huzurunuza çıkardığımda ne diyeceksiniz? Bu insanlar hakkında soruşturma başlatıldı değil mi? Bu soruşturmada ne yapıldı? Bu ifadelerde ne çıktı? Benim ismimi bile anmayı bile reddeden anlayışlı kişiler sonuçları çarşaf çarşaf gazetelerinde yayınlamazlar mıydı? Ellerinde gerekçe yok.

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Sorun kurullarda, cetvellerdeyse hepsini yenileyelim. Önce itiraz yok dediler, esas dedikleri şey ise şu; sonuca tesir etmiyor. 25 ilçenin sonucuna tesir etmiyormuş. Allah aşkına elinizde 123 tane sandık var, demek ki nerede olduklarını biliyorsunuz, demek ki elinizde sandık sayısı da var. Ne diyorlar İmamoğlu Yıldırım seçimine tesir ettiler diyorlar. Açıklasanıza sonucu. Ben yüzde kaç oy aldım? Ben bunu ilk defa da söylemiyorum. Anormal bir şey olmadığını net düşünüyorum. Çünkü dertleri bir gerekçe üretmek. Sanal bir gerekçe ürettiler, altı boş. O yüzden soyadına bakarak, tipine bakarak yorumunu yapmak akıl ötesi bir şey.

Benim iminin yazılmayacağına yönelik talimat var. Kemal bey yüzde yüz haklı. Acı bir şey bu. Basın özgürlüğü medyanın, ins

anların haber alma hakkının koruması unsurları yok olmuş durumda. Biz bu yüzden sürece bir demokrasi seferberliği diyoruz.

16 milyon insana ait bir makamdan bahsediyoruz. Ne oluyor size? Altında ne var Allah aşkına? Siz asıl işinizi ihmal ediyorsunuz, işsizliği çözmüyorsunuz, ekonomiyle uğraşmıyorsunuz.

Çok sıkıntılı ailelerimiz var. Sokaklarda mahallelerde en fazla konuşulan şey işsizlik. Herhangi bir yoksulluk değil. 5 milyon işsiz basit bir rakam değil. Bunun İstanbul’a yansıması en az yüzde 40’ı. Gayri resmi rakamlar bunun çok daha üstü. Bu bir seferberlik, bu bir sihirli değnek değil. Bir araştırma yaptırdık duygulara hitap eden bir araştırmaydı. İnsanlar mutlu olmuştu. Bize oy vermeyen insanlar bile şöyle bir cevap veriyor; Oy vermedik ama seçildi, mutluyuz. Esnafla yapılan ankette insanların daha fazla alışveriş yaptıkları sonucunu aldık. Bize oy vermeyen ve araştırmaya katılan insanlar baktık ki güler yüzlü, mutlu olduk. Bu normalleşme süreci. Tümüyle bu süreç piyasaya etki ediyor. İnsanlar daha fazla iş yaptım diye geri dönüş yaptılar. Türkiye’nin gündeminde seçim olması demek diğer gündemleri ihmal etmek demek. Türkiye’nin ekonomisi en önemli şey değil mi?

(AKP’nin Ekrem İmamoğlu ismini satın aldı iddiası) Doğrudur, arkadaşlar öyle bir şey tespit etti. Olsun herkese faydamız var. Bizim ismimizin peşinden gelsinler. Ama tipine göre soyadına göre diye iddialarda bulunmasınlar.

“Göreceksiniz ihaleler, toplantılar bir çok ortam halka açık olacak. Tüm bayramlarda toplu taşıma ücretsiz olacak. Su indirimiyle, bir ailenin 3.7 kişi olduğunu düşünün, bir yılda 540 lira o ailenin cebine giriyor.

“Bir yaşıma daha girdim”

(İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım’ın şu sözleri sarf ettiği konuşması gösterdi: “Öğrenci akbili 85 liradan 40 liraya düştü, buradaki aradaki farkı ne olacağını merak ediyorsunuz. Oradan oluşun fark ne kadar 45 lira. 45 liralık farkı belediye destek olarak size verecek. Dolayısıyla siz zarar etmeyeceksiniz belediye desteklemek suretiyle bu farkı size verecek.”) Ben bir yaşıma daha girdim. Öğrenci kartında yaptığımız indirim, cebinde kaldı. İki öğrencisi olan bir ailenin yılda 1080 lira cebine kalacak. Binali yıldırım neyin açıklamasını yapıyor, büyük ihtimalle otobüsçülerle konuşuyor. Aradaki fark sizin cebinizden çıkmıyor, ben belediye olarak size ödeyeceğiz diye. Biz seçimden önce otobüsçülere gidip anlattık, öğrencilere indirim yapacağız, anneleri seyahat ettireceğiz ama bu size yük olmayacak dedik. Ben bunu şubat ayında açıkladık. O zaman Yıldırım bana, ‘Hesap kitap bilmiyor’ dedi. Erdoğan ‘sen kimin parasını dağıtıyorsun’ dedi. 24 Haziran’dan sonra yaptıklarımızı alkışlayacaklar. Şu anda yaptıkları şey aslında bizi açıklamak. Biz seçimden önce karşı çıktık ama bugün ona ortak olduk demelerini beklerdim.

İSRAFLARI ANLATTI

Ben büyükşehir belediye başkanı oldum, Sayın Mevlüt Uysal’ı takipten çıkacağız falan. Ne yapıyorsunuz, takip etmediğimiz insanları da takip edelim dedim. Hadi beni takipten çıktınız. Bizimle ilgili internet sitesindeki haberleri de silmişler. Altı yılda 226 milyon lira uygulanmayan fikir projelerine harcanan para.

723 milyon lira Sayıştay denetiminde ortaya çıkan zarar. Araç masrafı 123 milyon lira. İhtiyaç dışı araç masrafıdır bu.

Biz ekonomiyi hissetmeyip, toplumla bunu paylaşmazsak, insanların ne hissettiğini anlayamazsak olmaz. O yüzden ben iftar sofralarına gidiyorum ama 10 yıldır gidiyorum. Bakın onlar da gitmeye başladı.

3 yılda İBB’nin internet sitesi için harcanan para 80 milyon lira! Tüm Türkiye’deki belediyelerin internet sitesi bu paraya yapılır.

“Vakit yetmedi, ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kalem müdürlüğündeki araçları alıp Yenikapı’da gösterecektim. Bir il genel sekreterinin üç arabası olur mu?

İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Kusura bakma ben de senin kadar devletin namusunu koruyorum

“(İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Ekrem İmamoğlu’nun belediye verilerini kopyalamasına ilişkin açıklamalarına) Söyledikleri gibi ne işiniz var iftarlarda demedim. Dedim ki ‘İftarlarda siyaset yapmayın. İşinize odaklanın.’ Seçimden önce de uyarmıştım, ‘seçim güvenliğine odaklanın’ demiştim. Görevinize davet ettim sizi. Veri kopyalamayı tane tane anlatacağım. Veri kopyalayıp kasama koymuşum’ Yazıktır, günahtır, ayıptır. Yaptığımız işlem şu İBB’nin bünyesinde kalmak üzere teftiş kurulunun görevlileriyle 31 Mart, 17 Nisan arasındaki verilerin tespit altına alınması ve İBB kasasında tutulması. Kusura bakma ben de senin kadar devletin namusunu koruyorum. Kusura bakma ben devletin namusunu senden daha iyi korurum. Sen de dersin ki ben daha iyi korurum. Ben diyorum ki ekonomi ile ilgili olan insanlar ekonomiye odaklansın. Siz kendiniz diyorsunuz ki terör örgütleri hareketlendi, ona bakın. Herkes işini yapsın, ülkenin sorunlarını ortadan kaldıralım.

“Cirosu 651 milyon lira olan İSPARK’ın kârı 1 milyon lira”

“BELTUR’a da şunu söyleyeyim. İmamoğlu göreve gelince menüye içki koyacakmış, yapmayın Allah aşkına. İSMEK’i kapatacakmışız. Olur mu öyle bir şey. Geliştireceğiz, büyüteceğiz. 264 milyon lira cirosu var. Kârı yok gibi bir şey. İSPARK’ın gideri yok. 351 milyon lira cirosu var, sadece 1 milyon lira kârı var.”