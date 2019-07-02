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03.07.2019
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Ekrem İmamoğlu, ikinci resmi ziyaretini 1. Ordu Komutanı’na yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün 1. Ordu Komutanı Musa Avsever’i, Selimiye Kışlası’nda ziyaret etti. İmamoğlu, 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk resmi ziyaretini, dün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya yapmıştı.

İmamoğlu ve Org. Avsever, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde kışla içerisinde anı fotoğrafı çektirdi. Org. Avsever ile İmamoğlu, araçla bir süre kışlayı dolaştı. Org. Avsever, kışlanın tarihi ve askeri işleviyle ilgili İmamoğlu’na teknik bilgiler verdi. Daha sonra kışla içine geçen ikili, burada sohbet etti.

Org. Avsever, İmamoğlu’na çerçeve içerisinde bir Türk Bayrağı hediye ederken, İBB Başkanı da 1. Ordu Komutanı’na, Kız Kulesi ve Boğaz Köprüsü temalı kara kalem bir tablo takdim etti.

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