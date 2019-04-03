9.3 C
Istanbul
03.04.2019
Anasayfa GÜNCEL İmamoğlu'nun İzmir programı ertelendi

İmamoğlu’nun İzmir programı ertelendi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’e yapması planlanan ziyaret, İmamoğlu’nun program yoğunluğu dolayısıyla ertelendi. Gelişmeyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabından duyurdu.

Ekrem İmamoğlu, 4 Nisan Perşembe (yarın) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile saat 17.00’de basın açıklaması yapacak, açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 18.00’de halk buluşması gerçekleştirilecekti. Fakat program, İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun gündemi sebebiyle ertelendi.

İlginizi çekebilir:  10 Ekim'de kızını kaybeden Hatice Çevik, Suruç Belediye Başkanı oldu

- Reklam -

SON HABERLER

Finike’de itiraz sonucu değiştirmedi: Başkan CHP’li Geyikçi

birgun.net -
Antalya'nın Finike ilçesinde MHP'nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında...
Devamını Oku

Facebook yine skandalla gündemde: Milyonlarca kayıt Amazon’un sunucularında kamuya açık

birgun.net -
Facebook üzerindeki 100 milyonlarca kaydın, Amerikan perakende devi Amazon'un sunucularında kamuya açık bir...
Devamını Oku

ABD’den ‘S-400’ resti: Türkiye bir seçim yapmalıdır

birgun.net -
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına...
Devamını Oku

Paris’te trans kadına saldırıya soruşturma

birgun.net -
Fransa'nın başkenti Paris'te, bir trans kadının Cezayir kökenli protestocu bir grubun arasında...
Devamını Oku

İl Seçim Kurulu Kesimoğlu’nun başvurusunu kabul etti, sayım durduruldu

birgun.net -
Kırklareli Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun İl Seçim Kurulu'na v verdiği...
Devamını Oku

Erdoğan, Yıldırım ve bakanların katılımıyla Dolmabahçe’de ‘İstanbul’ toplantısı

birgun.net -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, bazı bakanlar ve...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan Yıldırım’ın açıklamalarına yanıt

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına yönelik bir mesaj...
Devamını Oku

Brunei’de şeriat hükümleri devrede: Eşcinsel ilişkiye idam

birgun.net -
Brunei Sultanlığı’nda bugünden itibaren eşcinsel ilişkiye girenler ve zina yapanlar taşlanarak idam...
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Mazbata kime verilirse başkan odur

birgun.net -
Binali Yıldırım AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda yerel seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapıyor.
Devamını Oku

CHP’den AA’nın “Ankara’da oylar yeniden sayılacak” haberine yalanlama

birgun.net -
CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter üzerinden yaptığı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi