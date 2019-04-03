İmamoğlu’nun İzmir programı ertelendi

Yarın saat 18.00’da Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan halk buluşmamız Sayın İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun gündemi nedeniyle ertelenmiştir. Kutlama buluşmamızın tarihi kısa sürede yeniden paylaşılacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim.