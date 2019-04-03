İmamoğlu’nun İzmir programı ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’e yapması planlanan ziyaret, İmamoğlu’nun program yoğunluğu dolayısıyla ertelendi. Gelişmeyi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabından duyurdu.
Ekrem İmamoğlu, 4 Nisan Perşembe (yarın) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile saat 17.00’de basın açıklaması yapacak, açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saat 18.00’de halk buluşması gerçekleştirilecekti. Fakat program, İmamoğlu’nun İstanbul’daki yoğun gündemi sebebiyle ertelendi.