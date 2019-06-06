Ekrem İmamoğlu Karadeniz turunu tamamladı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon’da başlatıp, Giresun’la devam ettirdiği Karadeniz turunu Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda noktaladı.

İmamoğlu, diğer kentlerde olduğu gibi, Ordu’da da büyük ilgiyle karşılandı. İmamoğlu’nun seçim otobüsü, konuşma yapılacak alana yaşanan izdiham nedeniyle zorlukla ulaşabildi. Binlerce coşkulu yurttaş, İmamoğlu’na ”Ekrem Başkan”, ”Ordu seninle gurur duyuyor”, ”Dik dur arkanda Ordu var” ve ”Ekrem Başkan” tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu. Evlerin ve iş yerlerinin balkonlarından, çatılarından da İmamoğlu’na destek yoğun oldu. Ordulular’a, ”Siz kimi karşılıyorsunuz biliyor musunuz” şeklinde seslenen İmamoğlu, yanıtı da kendisi verdi: ”Evladınızı, yol arkadaşınızı karşılıyorsunuz. Bu evladınız sizi hiçbir zaman mahcup etmeyecek.”

”BUNLARI, ‘AMİN’ DİYE DİYE AKILLI YAPACAĞIZ”

Kendisini 31 Mart öncesinden misli misli güçlü hissettiğini belirten İmamoğlu, ”Sizler, ben televizyonlarda konuşurken, çocuklarınızın kulaklarını kapatmasını istemeyeceksiniz. Birileri kötü sözü gelenek haline getirmiş. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. 18 günde bile İstanbul’a hizmet ürettim. Akılcı ve şeffaf bir yönetim olduğumuzu ispat ettik. Dertleri, Ekrem’in soyu sopu Neymiş? Yunanmış, Pontusmuş. Allah akıl versin bunlara ya. Ben, onların yürüdüğü akılsız yola girmeyeceğim. Sırtımı onlara, yüzümü size döneceğim. Onların hepsini Allah’a havale ediyorum. Dün birisi Trabzon’da diyor ki, ‘Terörün kucağında’. Ben, bir tek anamın kucağını bilirim. Allah onu diyenlere de akıl versin. Niye diyorum biliyor musunuz? Bol bol ‘Amin’ deyin diye. ‘Amin’ diye diye bunları akıllı yapacağız. Bu kardeşiniz İstanbul’da görev yaparken en önemli görevi şu olacak: Namuslu, ahlaklı, çalışkan olmaya söz veriyorum. Sizi asla mahcup etmeyeceğim. Beni izleyenlere örnek olacağım” dedi.

”ONLAR KAVGA, BEN BARIŞ İSTİYORUM”

”Karadenizli hemşehrilerimin benimle gurur duyması için örnek olmaya söz veriyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ”Çocuklara hizmet etmeye söz veriyorum. Bayrağıma, milletime, vatanıma bağlı kalarak namuslu olmaya söz veriyorum. Ben, 40 haneli bir köyde doğmuş Karadeniz’in bir çocuğu olarak İstanbul’da üniversitesini bitirmiş bir anne babanın evladı olarak İstanbul’a belediye başkanı oluyorsam, bunu neye borçluyum? Cumhuriyet’e, demokrasiye ve Atatürk’e borçluyum. Ben, İstanbul’a giderken sizlerin selamlarını İstanbul’a götüreceğim. Ben İstanbul’da herkesi kucaklaştıracağım barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben, barıştıracağım. Atatürk ne demiş, ‘Yurtta barış cihanda barış.’ Onun için İstanbul’u barıştırmak benim en önemli görevim olacak. Size söz veriyorum Her şey çok güzel olacak.”

Konuşmasının sonunda çalan Karadeniz ezgisine kayıtsız kalmayan İmamoğlu horona dururken, yurttaşlar da cep telefonlarının ışıklarıyla seçilmiş İBB Başkanı’na eşlik etti. Bu sırada ilginç görüntüler oluştu.