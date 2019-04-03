Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı talep ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor. İmamoğlu, YSK’yi göreve davet ederek, “Mazbatamızı talep ediyoruz” dedi.

“Kendi iç hesaplaşmalarını 16 milyonluk İstanbul’u dahil etmesinler” diyen İmamoğlu, “Türkiye’nin itibarını zedelemesinler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Bahçeli’ye de seslenen İmamoğlu, sürece katkı sunmalarını istedi.

1994 yılında Nurettin Sözen’in Erdoğan’ı tebrik ettiği fotoğrafı gösteren İmamoğlu, “25 yıl sonra kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi kaldırın” dedi.

İmamoğlu açıklamalarını, “Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diyerek sonlandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekremİmamoğlu’nun açıklamaları şöyle:

>>Öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye’nin bir yerel seçim yaşadığını, Türkiye’nin konusunun 2019’da yerel yönetim olduğunu defalarca dile getirdik. Biz bunu söylerken defalarca başka konular gündeme getirildi. Biz ısrarla bunun bir yerel yönetim olduğunu söyledik.

>> Çok net ifade edeyim, biz adalet istiyoruz. Biz 16 milyon insanın vicdanının, oylarıyla beraber YSK’nın açıkladığı oylarla beraber belli olan seçilmiş olduğumun sonucuyla beraber mazbatamı talep ediyoruz. YSK’yı göreve davet ediyorum.

>> Bilsinler, burada CHP var, biz varız, ben varım. Çok kararlı ve sürece hakim bir şekilde süreci takip ediyoruz.

“NE OLDU DA ‘TÜRKİYE’NİN EN ŞAİBELİ SEÇİMİDİR’ NOKTASINA GELİNDİ”

>> Türkiye en güvenilir seçim mevzuatına sahiptir, en güvenilir ülkedir diyen hükümet adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına açıklama yapan beyanatları tek tek sıralayabilirim. Ne oldu da bir anda bu seçim Türkiye’nin en şaibeli seçimidir diyebilecek noktaya gelindi. İBB seçiminde parti teşkilatı başarısız olmuş olabilir, yöneticiler birbirini suçluyor olabilir.

>> Bu hesaplaşmayı bizim üzerimizden yapmaya çalışıyorlar. İstanbul halkını bu sürece dahil etmeye çalışıyorlar. İşin içine terör örgütlerini katıp vesaire vesaire yapabilirler. Yapmasınlar. Kendi iç hesaplaşmalarına bu ülkenin yerel seçimini 16 milyonluk İstanbul’u dahil etmesinler. Dünya bizi takip ediyor. 3-5 kiş sanki elinden oyuncağı alınmış gibi davranarak iç hesaplaşmaları üzerinden Türkiye’nin itibarını zedelemesinler.

>>Kurulan cümleleri, Whatsapp mesajlarını kamuoyu görüyor, algı oluşturmak istiyorlar. 16 milyon insana saygısızlıktır. Ben burada sadece bana verilen oyları savunmuyorum. Sadece CHP’lilere ve bana oy verenlere sesleniyorum. AK Partili hemşerilerimin vicdanına sesleniyorum. Biz bu şehirde seçimin kaybedeni yok diye en başta söyledik. Bugün aynı yaklaşımımız devam etmektedir.

>> Bir başka boyut zaman kazanıyor olabilir. İstanbul’un kaybedecek tek bir dakikası yok. İBB içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair duyumlar var.

“SOMUT TESPİTLERİMİZ VAR”

>> Somut tespitlerimiz var. İptal edemedikleri bazı dijital verilerin iptal edilmesi için nasıl destek verdiklerini de biliyoruz. Bu birkaç gün içerisinde İspark’ta neler olduğunu da biliyoruz. Personelin nasıl baskı altında tutulduğunu da biliyoruz. Kendilerini ezdirmesinler. Personel olumsuz işlere izin vermesin. Bu zaman kaybının da olmamasını diliyoruz.

>> Seçimde hiç mi hata olmaz? Bizde de onlarcası var. Örneğin Bakırköy’de CHP’nin oy oranı 177. YSK’da 1 olarak gösterilmiş. Hala düzeltilmemiş bir evrak. Biz de düzeltildiği gibi rakibimiz adına düzeltilenler de var. Bunlar var, olacak. Ama sürece tesir etmediği ortadadır.

>> O sandıklarda görevliler var. Şerh koyulanlar var. Genel üzerinden yapılan hareketler soyut kavramlardır. İstanbul’a özel baskı altında karar alınırsa bu toplum vicdanında kabul görmez. Sürecin güvencesi YSK’dır. YSK karar ve uygulamalarında geçmişteki içtihatlarına sadık kalsın. 16 milyon insan adına takip ediyoruz.

“BİR AN ÖNCE YETKİMİZİ BİZE VERİN”

>> Bir ilçenin seçimi yapılmış. Büyükçekmece’de 68 oy geçersiz oylardan çıkmış, 25 oy bizim adımıza çıkmış. Başka ilçede bizim lehimize de çıkabilir. Güvensiz ortamlarda insanların kafalarında şaibe yaratarak daha büyük sıkıntılar olmaması için bu çağrıyı yapıyorum. Bir an önce yetkimizi bize verin. İstanbul’un zaman kaybına uğramasına neden olmayın. Süreç devlet adamı hassasiyeti ister.

>> Toplumun bu huzurunu kabulleniş biçimini yetkili kişiler de anlasın ve gereğini yapsın. Ahlaksızca hırsızlık gibi terimleri kullanarak insanları yargılamasınlar, hadlerini bilsinler. Bu sürecin en sağlıklı bir şekilde neticelenmesi elzemdir. Acil bir süreçtir. Ben gerektiğinde sıklıkla sizlerle buluştum. Arkadaşlarım sürecin takibinde. Seçim kurullarının önünde arkadaşlarım görev başında. Ben bir yandan İstanbul ile ilgileniyorum. Bu görevin sağlıklı bir şekilde başlatılması adına dün çağrımı yaptım bugün de yapıyorum.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE ÇAĞRI

“MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sesleniyorum, tecrübelerine dayanarak bu sürece dair katkılarını davet ediyorum. Bahçeli’nin katkı sunmasını özellikle istirham ediyorum.Ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aynı şekilde sürece katkı sunmasını bekliyorum. Vicdana sığmayan bu duruma Sayın Erdoğan tarafından da katkı bekliyorum. Kendilerini sürece katkı sunmaya davet ediyorum. Bunu her gün hatırlatacağım.”

İmamoğlu, 1994 yılında Nurettin Sözen’in Erdoğan’ı tebrik ettiği fotoğrafı göstererek, “Bu fotoğrafı gösterdikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum. Nereye geldik biz? 25 yıl sonra kazananın elini kaldırmak bu kadar zor mu? Gelin elimizi kaldırın” dedi.

Ekrem İmamoğlu, 1994 yılında Nurettin Sözen’in Erdoğan’ı tebrik ettiği fotoğrafı gösterdi

Ekrem İmamoğlu, açıklamalarını “Adalet istiyorum” dedikten sonra “Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı” diyerek bitirdi.

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