İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve başladı: ‘Demokrasiyi hiçe sayanları milletçe yok saydık’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17.15 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi.

İmamoğlu’na, eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu bürosuna geçti. Burada mazbatasını teslim alan İmamoğlu “Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’umuz, hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm temsilcilere, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum” dedi.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası:

“HAK YERİNİ BULDU”

Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu paylaşımında, “Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık. #YeniBirBaşlangıç” ifadelerini kullandı.

Hak yerini buldu, 16 milyon İstanbullu adına mazbatamızı aldık. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/IwfbWB1vEd — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 27, 2019

İBB’DEN PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı Twitter’dan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun tweete alıntılanarak, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız @ekrem_imamoglu #YeniBirBaşlangıç” ifadeleri kullanıldı.

İMAMOĞLU GÖREVİ DEVRALDI

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na gelerek mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu, görevi devralmak üzere Saraçhane’deki İBB binasında geldi.

İmamoğlu, görevi İstanbul valisi Ali Yerlikaya’dan devraldı. Yerlikaya, devir-teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu’na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

İmamoğlu ise, “Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB’nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. İstanbul’umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

“DEMOKRASİYİ HİÇE SAYANLARI MİLLETÇE YOK SAYDIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de binlerce yurttaşa seslendi.

“31 Mart’ta birileri saati durdurmak istedi ancak o saati millet çalıştırdı” diyen İmamoğlu, “Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez” dedi. İstanbullunun demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana ders verdiğini belirten İmamoğlu, “İstanbullu ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi” ifadelerini kullandı.

“Kişiye, partiye değil, 16 milyon insan için çalışacağım” diyen İmamoğlu, “Her Büyükşehir Belediye çalışanının yeri başımın üstü. Ancak iş ahlakına göre davranmıyorsa, başka öncelikleri varsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz” diye konuştu.

“Siyasette kirli dili sileceğiz, partizanlığı bu binalardan söküp atacağız” diyen İmamoğlu, “Artık liyakat var, adalet var” dedi.

İşte İmamoğlu’nun açıklamaları:

>> Sizlerle kucaklaşmanın, sizlerle omuz omuza olabilmenin büyük bir keyfini yaşıyorum. Bugün demokrasi bayramı, bugün İstanbul’un bayramı.

>> 31 Mart’ta birileri saati durdurmak istedi ancak o saati millet çalıştırdı. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez.

>> İstanbullu, demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki, ‘Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi’ dedi. İstanbullu dedi ki, ‘Benim adalet duygularımla oynayamazsınız’. İstanbullu dedi ki ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’. İstanbullu, demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Türkiye herhangi bir Ortadoğu ülkesi değildir, damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır.

“O BİR AVUÇ İNSAN YOK HÜKMÜNDEDİR”

>> Sadece bize oy verenler değil, bütün İstanbulluların en barışçıl duygularla sandığa gitmesi bakımından çok değerli. Bu yüzden ben bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum. Ben bu şehrin 16 milyon insanına teşekkür ediyorum. Hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettik, demokrasiyi hiçe sayanları bir kez daha milletçe yok saydık. Yok hükmündedir o bir avuç insan…

>> Bu şehirde, 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu gösterdik. Zengini fakiri, Türk Kürt, herkes eşit. Sünnisi Alevisi, Hristiyan’ı, Musevi’si, birlikte mutlu olacağız, mutluluk yaşatacağız. Bütün hemşehrilerimi 16 milyon vatansever olarak bu devlet için her zaman hizmeti en önemli karakter biliriz.

>> İttifak partilerimize teşekkür ediyorum. Evladı olduğum, beni yetiştiren ve bu güne getiren Cumhuriyet Halk Partisi’ne teşekkür ediyorum. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum. İttifak Partimiz İYİ Parti’ye çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum.

>> Paritlerimizin tüm çalışanlarına, emekçilerine, her iki il başkanıma, ilçe başkanlıklarına, kadın ve gençlik kollarına, milletvekillerine, PM üyelerine, Genel Başkan yardımcılarına çok ama çok teşekkür ediyorum.

>> Çok kıymetli oylarını alsak da almasak da eşit vatandaşlar olarak hepsine gururla hizmet sunacağım. Bize destek olan HDP’ye de teşekkür ediyorum.

>> Seçim sürecinde adaylığını sürdüren Vatan Partisi adayına da teşekkür ediyorum. Her zaman demokrat duruşuyla sürece katkıda bulunan Saadet Partisi’ne teşekkür ediyorum.

“BELEDİYEDE BAŞKA İŞLER PEŞİNDE KOŞUYORSA BENİM İŞİM OLMAZ”

>> Bu şehrin çocuklarına ve gençlerine de teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yanımızda olan sanatçılara teşekkür ediyorum.

>> Kişiye, partiye değil, 16 milyon insan için çalışacağım. Her Büyükşehir Belediye çalışanının yeri başımın üstü. Ancak iş ahlakına göre davranmıyorsa, başka öncelikleri varsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz.

“ARTIK LİYAKAT VAR”

>> Seçimin kazananı İstanbul halkıdır. Siyasette kirli dili sileceğiz, partizanlığı bu binalardan söküp atacağız. Artık liyakat var, adalet var.

>> Size söz verdiğim gibi İstanbul’da israf bitecek, tasarruf başlayacak. İstanbul’un nimetlerini 16 milyon insana paylaştıracağım.

>> Bizi yalnız bırakmayın, bizi eleştirin. Bizim arkamızdan başka işler çeviren varsa onlardan da bizi koruyun. Biz bu şehrin insanları hizmet bekliyor. Ne dedik, kişilere değil, partilere değil, İstanbul’a hizmet etmeye geliyoruz.