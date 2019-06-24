Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman alacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını yarın alması bekleniyor.

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, İstanbul İl Seçim Kurulu bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağı’nı hazırladı.

İlginizi çekebilir: İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

Buna göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 741 bin 868 oy aldı. Binali Yıldırım ise 3 milyon 935 bin 453 oy aldı. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan İmamoğlu’na mazbatasının yarın (25 Haziran) verilmesi bekleniyor.