10.5 C
Istanbul
31.03.2019
Yerel Seçim Sayfası
Anasayfa GÜNCEL Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

birgun.net birgun.net

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu kullanmak için eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Haldun Taner İlkokulu’na geldi.

İlginizi çekebilir:  CHP'nin Adalar adayı Erdem Gül'den suç duyurusu

Oyunu kullanan İmamoğlu yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun. Şehrimiz için, İstanbulumuz için bugün bir yerel seçim ve gerçekten İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bu bir yerel seçim 5 yıl boyunca hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin bütün kentlerinin güzel bir yönetimle buluşması ve de inşallah demokrasinin herkesin kucaklandığı mutlu olduğu huzurlu olduğu milletçe keyif aldığımız şehirlerin olduğu, başta bütün bunların İstanbul’da yaşanmasını diliyorum. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Umut ediyorum günü sonunda bir kişinin bile burnu kanamadan sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım” dedi.


- Reklam -

SON HABERLER

CHP’nin İzmir Adayı Tunç Soyer oyunu kullandı

birgun.net -
Millet İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Tunç Soyer, oyunu kullandı....
Devamını Oku

Selahattin Demirtaş: Oyunuzu mutlaka kullanın, sandığa sahip çıkın

birgun.net -
HDP’nin Edirne Cezaevi’nde tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Oyunuzu mutlaka...
Devamını Oku

Adıyaman’da köprü çöktü

birgun.net -
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinin Belören ve Suvarlı beldeleri arasında bulunan köprü aşırı yağışlara...
Devamını Oku

Beyoğlu’nda seçim güvenliği kriz merkezi kuruldu

birgun.net -
CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, seçim günü meydana gelebilecek olumsuzluk ve usulsüzlüklere...
Devamını Oku

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

birgun.net -
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı.
Devamını Oku

Yusufeli Barajı’nda iş cinayeti

birgun.net -
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve ilçe merkezi ile 4 köyü sular...
Devamını Oku

Sandık müşahitleri arasında silahlı kavga: 2 ölü

birgun.net -
Malatya'nın Pütürge ilçesinde sandık müşahitleri arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi...
Devamını Oku

Koşarak, soluk soluğa edebiyat yapılmaz

birgun.net -
EMEL İRTEM Oltacı, Denize Dair Hikâyat, Ruhisar, Denize...
Devamını Oku

Havuçsuz politika

birgun.net -
BARIŞ ENGİN AKSOY “Sevginin Bağladıkları gibi bir...
Devamını Oku

Sovyet bilimkurgusunda altın çağın başlangıcı

birgun.net -
NİHAT GÖKHAN YENİCE Boris Strugatski, Yefremov’dan Sovyet bilimkurgusunun...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi