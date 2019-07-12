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12.07.2019
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Ekrem İmamoğlu, Zülfü Livaneli’yi yazdı

birgun.net birgun.net

23 Haziran 2019’da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde rekor bir oyla başkanlığa tekrar seçilen Ekrem İmamoğlu, Tuhaf Dergi Temmuz sayısı için “Önce İnsan Olmak” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Üniversitedeki ilk yıllarında Zülfü Livaneli’nin şarkılarının kendisini çok etkilediğini anlatan Ekrem İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’ye ilişkin bir de anısını paylaştı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde klasik müzik günleri için Beylikdüzü’yü ziyaret eden Zülfü Livaneli, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını dile getiren ilk isim. Tuhaf Dergi’deki yazısında Ekrem İmamoğlu bu ânı şöyle aktarıyor; “O gece milletin huzurunda, ‘Ekrem İmamoğlu bir gün umarım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olur’ dedi. Bunu dile getiren ilk kişiydi. Tabii benim yüzüm kızardı, mahcup oldum. Livaneli’nin bu hedefi o günden koyması, bize böyle bir ışık tutması, benim için inanılmaz değerliydi.”

Ekrem İmamoğlu yazısında Zülfü Livaneli’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin gizli kahramanı olduğunu da dile getiriyor: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına davet edilişim sürecinde kendisinin de önerilerine başvuruyordum. Bana moral verdi, tavsiyeleri oldu. Bu sürecin en gizli kahramanlarından biri olduğunu içtenlikle söyleyebilirim.”

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