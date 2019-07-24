Ekrem İmamoğlu’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

#BasınBayramı’nı sansürün kaldırılışı vesileyle kutluyoruz ancak basının özgürce görevini yapmasının önünde hala engeller var. Tarafsız olması gereken devletin ajansı ve televizyonundan tek yanlı özel kurumlara kadar tüm basının özgürce görevini yaptığı günler diliyorum.