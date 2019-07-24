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25.07.2019
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Ekrem İmamoğlu’dan ‘Basın Bayramı’ mesajı

birgun.net birgun.net

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de sansürün kaldırılmasının 111. yıldönümü olan Basın Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.

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#BasınBayramı’nı sansürün kaldırılışı vesileyle kutluyoruz ancak basının özgürce görevini yapmasının önünde hala engeller var” diyen İmamoğlu, “Tarafsız olması gereken devletin ajansı ve televizyonundan tek yanlı özel kurumlara kadar tüm basının özgürce görevini yaptığı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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