Ekrem İmamoğlu’na İstiklal Caddesi’nde büyük ilgi

31 Mart Yerel Seçimler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi’ni gezdi. Yurttaşlar, İmamoğlu’na İstiklal Caddesi gezisi sırasında büyük ilgi gösterdi.
Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile görüşmek üzere Beyoğlu’na geldi.
İmamoğlu Cindoruk’un Galatasaray’daki ofisine gitmek için İstiklal Caddesi’nde yürüdü.
Caddede yürürken yurttaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, dükkanları da ziyaret etti.
İmamoğlu daha sonra Cindoruk’un Galatasaray Mısır Apartmanı’ndaki ofisine gitti.