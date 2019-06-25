26.4 C
Istanbul
26.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Ekrem İmamoğlu'ndan İBB önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama: Benim hiç kimseye...

Ekrem İmamoğlu’ndan İBB önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama: Benim hiç kimseye bir kinim yok

birgun.net birgun.net

23 Haziran’da yapılan İstanbul seçiminde yeniden İBB Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde İBB’nin Saraçhane binasının önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili, “Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim” dedi.

Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık kendi sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Az önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçim süreci sürerken İmamoğlu aleyhinde miting düzenleyen çalışanları yaptıkları açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de israf olduğunu söyleyerek ‘algı operasyonu’ yaptığını dile getirmişti.

İlginizi çekebilir:  YSK Başkanı: İtiraz süreci bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir

Ekrem İmamoğlu karşıtı ifadelerle kaleme alınan bildiriyi grup adına okuyan ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz’ın açıklaması İBB’nin basın bürosundan çalışanlara çağrıda bulunarak duyurulmuş, açıklama İBB tarafından canlı yayınlanmıştı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,945AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem

birgun.net -
Kosta Rika’da, Corredores kantonunda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı...
Devamını Oku

Sinemaya ilgi azaldı; tiyatro yükselişte

Burak Abatay -
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ait sinema ve tiyatro istatistiklerini açıkladı....
Devamını Oku

Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sağanak ve...
Devamını Oku

‘Yoksulluk kanser nedeni’

birgun.net -
Kriz-Kanser Döngüsü adını verdiği multidisipliner çalışmalar yapan Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem,...
Devamını Oku

Önce nefes almamız şimdi de konuşmamız engellendi

birgun.net -
Aycan KARADAĞUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer...
Devamını Oku

Trans yağa 2 gram sınırlaması geliyor

birgun.net -
Sağlık Bakanlığı, kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırması nedeniyle trans yağ kullanımının...
Devamını Oku

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sokak hayvanları için çalıştay

birgun.net -
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te sokak hayvanları için ilk kez bir çalıştay düzenleyecek....
Devamını Oku

Binali Yıldırım: Sade milletvekiliyim artık

birgun.net -
23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde rakibi Ekrem İmamoğlu'na...
Devamını Oku

İklim krizi insan haklarını da tehdit ediyor

birgun.net -
Dilek YeğinBirleşmiş Milletler’in insan hakları ve yoksullukla...
Devamını Oku

Akdeniz’de deprem

birgun.net -
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi