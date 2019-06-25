Ekrem İmamoğlu’ndan İBB önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama: Benim hiç kimseye bir kinim yok

23 Haziran’da yapılan İstanbul seçiminde yeniden İBB Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim sürecinde İBB’nin Saraçhane binasının önünde bildiri okuyan personelle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum” dedi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık’a konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki belediye binası önünde “Ekrem İmamoğlu karşıtı” bildiri okuyan İBB çalışanlarıyla ilgili, “Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim” dedi.

Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştüğünü söyleyen gazeteci Candaş Tolga Işık kendi sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Az önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile konuştum. Seçim sürecinde İBB önünde bildiri okuyan personeli sordum, şöyle cevap verdi: “Benim hiç kimseye bir kinim yok. Olamaz da. İstanbul’a dair hayallerim var, bir an önce görevimin başına geçip bu hayalleri gerçekleştirmek istiyorum. Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.”

+++ Şunu işten çıkarayım, bunu kovayım böyle şeyler aklımın ucundan bile geçmez benim. Tüm çalışan kardeşlerim şunu bilsin: Ekmeğinin peşinde koşan, bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmiş, iş ahlakı ve hukukuna uygun davranan herkesin başımın üstünde yeri var.” @ekrem_imamoglu — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 25, 2019

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin seçim süreci sürerken İmamoğlu aleyhinde miting düzenleyen çalışanları yaptıkları açıklamada, Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de israf olduğunu söyleyerek ‘algı operasyonu’ yaptığını dile getirmişti.

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Ekrem İmamoğlu karşıtı ifadelerle kaleme alınan bildiriyi grup adına okuyan ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz’ın açıklaması İBB’nin basın bürosundan çalışanlara çağrıda bulunarak duyurulmuş, açıklama İBB tarafından canlı yayınlanmıştı.