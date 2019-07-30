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30.07.2019
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Ekrem İmamoğlu’ndan metrobüs açıklaması

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüslerde yaşanan sorunlardan haberdar olduğunu belirterek, metrobüs hatlarının değişime ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mahmutbey metro hattında incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, metrobüslerde yaşanan sorunlardan haberdar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Hem eskiyen araçlar var. Ters yön ulaşımı sıkıntılı. Kazalara neden oluyor. İlginç yorumlar görüyorum. 1 ayda hani çözecekti diyorlar. Beklentileri çok değişik sanırım. Aşama aşama… Metrobüsle ilgili hızlıca devreye alacağımız kısımları var. İşin tümüyle çözümü ciddi bir araç yenileme konusu. Bir rehabilitasyon ile bazı sıkıntıları çözeceğiz. Metrobüs alımlarında yanlış alımlar oldu geçmişte. Bunlar üzücü şeyler. Benim her şeyi bilmek zorunda olmadığımın herkes farkındadır. Bu işin uzmanları var. En doğru aracı buraya katmak önemli. Bu kabiliyette uzmanlarımızda var. Yeni metrobüs hatlarımız olacak.”

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