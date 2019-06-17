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17.06.2019
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Ekrem İmamoğlu’nun burs desteği sözüne İBB’den açıklama

birgun.net birgun.net

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul seçimine günler kala ortak yayında buluşarak projelerini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu programda öğrencilere burs desteğinde bulunulacağını duyurdu. Yıldırım, yayın sırasında bursların CHP’nin isteği ile kesildiğini ddia etti.

İstanbul Valisi’nin vekaleten yönettiği İBB’den de burslarla ilgili bir açıklama geldi. İBB tarafından yapılan açıklamada adeta AKP propagandası yapılarak bursların CHP’nin isteği doğrultusunda iptal edildiği söylendi.

İBB’nin açıklamaası şu şekilde:

CHP’nin öğrencilere verilen bursu iptal ettirmeden önce 2004-2008 yılları arasında 202 bin 750 üniversite öğrencisine toplamda 122 milyon 290 bin TL eğitim yardımı yapmıştı.

“Büyük bir yalan”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve hukukçu İlhan Cihaner ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Belediyelerin burs vermesine CHP’nin engel olduğu büyük bir yalan” dedi.

Cihaner, yaptığı paylaşımın altına Anasaya Mahkemesinin ilgili kararının linki vererek
“Kaldı ki madem böyle düşünüyorlar yasayı değiştirebilirlerdi. İhale yasasını ve anayasayı onlarca kez değiştirenlerin buna gücü yeterdi herhalde. İktidarın, adayları Binali Yıldırım dahil, yalan üzerine propaganda yapması zavallıca!” ifadelerini kullandı.

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