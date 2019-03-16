Yeni Zelanda’daki cami saldırısını övdüğü belirtilen Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bazı ulusal basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan ‘mukemmeligindayanilmazhafifligi’ rumuzlu bir web sitesi kullanıcısının Yeni Zellanda’daki camilere yapılan saldırıdan sonra ‘Videoyu izlerken Türkiye’ye gelip bu Cuma camileri temizlese diye iç geçirdim’ paylaşımı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Paylaşımının görülmesi üzerine yapılan çalışmalarda; şahsın Antalya ili Alanya ilçesinde ikamet eden A.A olduğu tespit edilmiş, aynı şahıs 16.03.2019 günü saat 01.00 sıralarında ikamet ettiği adreste gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yeni Zelanda’daki saldırıyı övdüğü belirtilen Ekşi Sözlük yazarı bugün Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Zelanda’daki cami saldırısına ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlatmıştı.

Ekşi Sözlük’te bir kullanıcının Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen saldırı için “Videoyu izleyip keşke Türkiye’ye gelip bu cuma günü camileri temizlese diye iç geçirdim” yorumu tepki çekmişti.

Siteden yapılan açıklamada söz konusu kişinin paylaşımının silindiği ve hesabının kapatıldığı ifade edilmişti.







