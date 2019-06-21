Ekşi Sözlük’teki Berat Albayrak-Özge Ulusoy başlığı kaldırıldı

Ekşi Sözlük’te açılan “Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın talebi üzerine kaldırıldı.

Ekşi Sözlük’te açılan “Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası” başlığına erişim engeli getirildi.

Başlığa tıklayanlar “istanbul anadolu 1. sulh ceza hakimliği’nin berat albayrak’ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir” uyarısı ile karşılaşıyor.