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03.07.2019
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El Bab’da patlama: 2 ölü, 28 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan El Bab'da iki saldırı yaşandı. Saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı.

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Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki el Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi. 

Patlamalardan biri Ömer bin Hattab Camisi yanında meydana geldi. Patlamada, 2 sivil öldü, 2’si ağır 15 sivil yaralandı. Türkiye Diyanet Vakfının onardığı caminin bir kısmı zarar gördü.

Diğer patlamadaysa motosiklet, sebze halinde infilak ettirildi. 2’si ağır olmak üzere 13 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı. 

El Bab, Şubat 2017’de ‘Fırat Kalkanı Harekatı’yla Türkiye destekli güçlerin kontrolüne geçmişti.

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Kaynak:AA

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