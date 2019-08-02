El Kaide Yemen’de ordu kampına saldırdı: En az 20 ölü

El Kaide, Yemen’in Aden kentinde askeri bir kampa saldırı gerçekleştirdi.

El Kaide saldırısı sonucunda en az 20 kişi yaşamını yitirirken, çıkan çatışmaların en az bir saat sürdüğü açıklandı.

Cihatçıların saldırdığı kampın Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona bağlı güçlere ait olduğu belirtiliyor.

‘KAMPI ELE GEÇİRDİLER’

AP’nin haberine göre cihatçılar kampı ele geçirerek, kamptaki ekipmanlara el koydu.

Silahlara ve mühimmata el koyan El Kaide üyeleri, sonrasında kampı ateşe verdi.

Yemen, 4 yıla yakın süredir Suudi Arabistan’ın işgal girişimiyle karşı karşıya. Husilere karşı işgal girişimi başlatan Suudilerin saldırıları sonucunda, El Kaide ve diğer cihatçı örgütler ülkede güç kazandı.

El Kaide’nin Yemen kolu, örgütün en güçlü kanadı olarak biliniyor.